Átok ül a Milan 9-es mezén

A Juventustól érkező Gonzalo Higuaín jól kezdett az AC Milanban, fontos gólokat rúgott a csatár, de az utóbbi hét meccsén képtelen volt betalálni. Így már vele kapcsolatban is elkezdték emlegetni a kilences mez átkát.

A Milannak nem megy a bajnokságban és az Európa Ligából is kiesett már, a gólokat pedig Higuaíntól is várnák, aki utoljára október 28-én talált be utoljára a Sampdoriának.

Az argentin kölcsönbe érkezett a Milanhoz 18 millió euróért, egy kivásárlási záradékot is kötött a két klub egymással, de nem valószínű, hogy megtartaná őt a Milan. Főleg ilyen kiegyensúlyozatlan teljesítmény után.

Higuaín nem az első, akinek nem megy a 9-es mezben.

tavaly André Silva viselte a 9-es, csak két gól tudott szerezni 24 Serie A-s meccsén

három szezonnal korábban Luiz Adriano volt a 9-es, ő négy gólt hozott össze 26 mérkőzésen

a 2014/15-ös idényben ketten is hordták a 9-est, Fernando Torres tíz meccsen szerzett egy gólt, Mattia Destro legalább háromig jutott 15-ből

Alexandra Pato négy meccs után állt nullán a 2013/14-es szezonban

a legsikeresebbnek mondható Gianluca Lapadula is csak minden harmadik meccsén szerzett gólt átlagban, ő 27 mérkőzésen jutot nyolc találatig

Higuaín még megmentheti a szezonját öt gólját 12 bajnokin hozta össze, de a juventusos teljesítményét nem sok esélye van megismételni, az előző idényben 16, kettővel korábban 24 góllal zárt. Még korábban pedig a Napoliban rúgott 36 gólt.