Legközelebb mi magunk fogunk leállni a játékkal

A Napoli edzője, Carlo Ancelotti a vasárnapi Internazionale–Napoli-derbin többször is kérte a játékvezetőket, hogy függesszék fel a mérkőzést, mert az Inter-szurkolók rasszista gesztusokkal támadták Kaliodou Koulibalyt.

A Napoli kilenc emberrel fejezte be a meccset, Koulibaly 80. perces kiállítása döntőnek bizonyult. Ancelotti szerint a szurkolók miatt vesztette el türelmét hátvédje.

„Elég különös volt az atmoszféra, háromszor kértük, hogy függesszék fel a meccset, háromszor be is mondták figyelmeztetést a stadionban. Koulibalyt kétségkívül irritálta, ami ott ment. Általában elég nyugodt és profi játékos, de ő az egész meccsen majomhuhogást kapott. Háromszor kértük, hogy lépjenek közbe, de a meccs folytatódott. Azt mondják, meg lehet állítani a játékot, de mikor? Négy vagy öt figyelmeztetés után? Legközelebb talán a saját kezünkbe kell vegyük az ügyet, és leállunk magunk a játékkal. Ekkor valószínűleg elveszítjük a meccset, de erre is készek vagyunk" – idézi Ancelottit a Football-italia.net.

A Serie A-ban az a jelenlegi protokoll, hogy rasszista támadás esetén a hangosbemondón keresztül figyelmeztetik a szurkolókat, másodjára már az is hozzáteszik, hogy ha folytatják, akkor leállítják a meccset. Ha ez sem hat, akkor a játékvezető néhány percre felfüggeszheti a játékot.

Koulibaly és Ancelotti a piros lap után az Internazionale-Napolin

A meccs után Koulibaly Twitterén reagált a kiállításra és a támadásra: „Szomorú vagyok a vereség miatt, de még inkább arra, hogy magukra hagytam a testvéreimet. Büszke vagyok a bőrszínemre, büszke arra, hogy francia vagyok, szenegáli és nápolyi vagyok: egy ember."