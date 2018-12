A Napoli 3-2-re győzött a Bologna ellen a Serie A 19. fordulójában. A Bolognában a 71. percben Nagy Ádámot is becserélték.

A Napoli egy videóbírós góllal szerzett vezetést majd még a félidő vége előtt egyenlített a Bologna. A második félidőben megint előnybe került a hazai csapat, de a Bologna a 80.-ban ki tudott egyenlíteni.

Végül Dries Mertens a 88. percben egy távoli lövéssel beállította a végeredményt. A kiesőzónába csúszott bolognaiak ezzel öt forduló óta nyeretlenek, írja az MTI.

A meccsen Napoli-szurkolók többször is Kalidou Koulibaly arcképét emelték a magasba. A Napoli-drukkerek egy csoportja ugyanis Olaszország-szerte arra biztatja a szurkolókat, hogy a meccseken viseljenek Koulibaly-maszkot, és ezzel álljanak ki a rasszista támadást elszenvedő futballista mellett.

A Napoli szerdán az Internazionaléval játszott, és az ellenfél szurkolói többször huhogtak Koulibalynak. A bírók azonban nem avatkoztak közbe, ezért is mondta a meccs után Carlo Ancelotti, hogy a legközelebbi ilyen esetnél levonulnak a pályáról. A Napoli kilenc emberrel fejezte be a meccset, Koulibaly 80. perces kiállítása döntőnek bizonyult. Ancelotti szerint a szurkolók miatt vesztette el türelmét hátvédje, akinek így a szombati meccset is ki kellett hagynia. Napoli-Bologna

A szombati utolsó mérkőzésen a Milan 2-1-gyel legyőzte a SPAL-t, ami a 13. percben még vezetni tudott. Samu Castillejo, majd pedig Gonzalo Higuaín találtak be a Milannál.

Serie A, 19. forduló: Napoli-Bologna 3-2 (1-1) Milan-SPAL 2-1 (1-1) Chievo-Frosinone 1-0 (0-0) Empoli-Internazionale 0-1 (0-0) Genoa-Fiorentina 0-0 Lazio-Torino 1-1 (0-1) Parma-AS Roma 0-2 (0-0) Sassuolo-Atalanta 2-6 (0-2) Udinese-Cagliari 2-0 (1-0) Juventus-Sampdoria 2-1 (1-1)

(Borítókép: Carlo Hermann, AFP)