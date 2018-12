Thomas Tuchel, a PSG vezetőedzője kitiltotta az öltözőből is meccsnapokon a hatszoros francia válogatott Adrian Rabiot-t, írja Gianluca Di Marzio olasz szakújságíró információra hivatkozva a nemzetisport.hu.

Azt tudni lehetett, hogy a játékos és a klub között hetek óta feszült a viszony, de ha Tuchel ilyet lépett, az a helyzet további elmérgesedését jelzi.

A PSG sportigazgatója, Antero Henrique nemrég bejelentette, hogy miután Rabiot nem hajlandó aláírni a felkínált szerződést, és az idény végén távozni akar, határozatlan ideig nem léphet pályára.

Úgy tűnik, hogy a játékos és a menedzsere is hónapokig megtévesztett minket, ez pedig tiszteletlen dolog a klubbal és természetesen a szurkolókkal szemben is. Főleg egy olyan játékostól az, aki a saját akadémiánkról kinőve lett az első osztályú csapat alapembere, és került be a válogatottba.

Henrique nem beszélt róla, de nem zárta ki a lehetőségét, hogy már januárban eladják a játékost, mert akkor még sikerülne érte pénzt kapni, igaz, már csak minimális összeget. A hírek szerint a Barcelona és a Juventus vinné Rabiot-t.

Rabiot az US Créteilben kezdett futballozni, járt a Manchester City akadémiáján is, majd 2010-ben került a PSG-hez. A 2012/13-as szezonban a Toulouse-ban szerepelt kölcsönben. Carlo Ancelotti szavazott neki először bizalmat a felnőttcsapatban, ahol 2012. augusztus 26-án mutatkozott be. 23 éves korára 233 tétmeccsen kapott lehetőséget és 24 gólt rúgott. A transfermarkt.de jelenleg 50 millió euróra taksálja az értékét.