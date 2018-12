A 21-szeres török bajnok Galatasaray vinné Szalait

Török sztárcsapatnál, a 21-szeres bajnok Galatasaraynál köthet ki a magyar válogatott és a Hoffenheim csatára, Szalai Ádám, írja a Bildre hivatkozva a Nemzeti Sport. Szalaiért 2016-ban már tett ajánlatot a Galata, ám a német csapat akkor nemet mondott a 3 millió eurós ajánlatra. A Bild szerint most is 3 millió euróról szól az ajánlat, amit most már el is fogadhatna a Hoffenheim, hiszen Szalai szerződése a nyáron lejár, és így akkor ingyen távozhatna, januárban viszont még el tudnák adni.

A Galatasaray a téli szünetben 5. helyen áll a török bajnokságban, ezért is erősítenének a 31 éves magyar támadóval.

Szalai 2014-ben került a Hoffenheimhez, ott 97 mérkőzésen 22 gólt szerzett. A Transfermarkt jelenleg 3,5 millió euróra teszi az értékét.

