EL-rekord, bajnoki arany nem elég az év edzője címhez

A csakfoci kikérte mind a 12 élvonalbeli klubtulajdonos és/vagy klubvezető véleményét arról, ki a hazai bajnokság legjobb edzője. Ők pedig válaszoltak is, és az eredmény tökéletesen tükrözi, mekkora szakértelem, felülmúlhatatlan szürkeállomány gyülemlett fel ezen a fejlődést leginkább generáló szinten.

Ez lett ugyanis a sorrend:

Herczeg András

Marko Nikolics

Feczkó Tamás

Feczkó Tamás képviseli az új hullámot, valószínűleg nála jobban senki sem akar tanulni, szoros kapcsolatban van Dárdai Pállal.

Herczeg tagadhatatlanul remek munkát végez az NB I-ben, és 2009 valamint 2010-ben sikerült neki az a bravúr, ami azóta sem senkinek, a BL után az EL főtáblájára vitte a csapatát, a Debrecent. Most is jól építi be a fiatalokat, van arculata a csapatának, de nem nyert semmit.

A klubok fontos embereinél ugyanakkor az kevéssé érdekes, hogy Nikoliccsal a Vidi előbb bajnok lett, majd a BL-ben az utolsó pillanatban maradt le a főtábláról.

Az EL-ben rekordot jelentő hét pontot gyűjtött össze, a második kalapba rangsorolt görög PAOK-ot oda-vissza megverte, az angol Chelsea ellen pedig egy jó meccsen, hazai pályán 2-2-es döntetlent ért el.

A hazai élvonal vezetői közül hatan, ezeken a meccseken vélhetően nem szórakoztak olyan jól, mint mikor a Lokiban Varga Kevin fejlődését nézik.

Garancsi István Vidi-tulaj udvariasságból tette le Herczeg mellett a voksát, George Hemingway (Honvéd), Tállai András (Mezőkövesd), Komjáti Andás (Felcsút), Révész Attila (Kisvárda), Tóth Miklós (Haladás) kényes és kifinomult ízlését viszont jobban kielégítette Herczeg, mint Nikolics.

Őket nem lehet ám megvezetni holmi Chelsea-vel, ők nyilván úgy gondolták, a BATE-t is meg kellett volna verni egyszer - de még inkább kétszer -, még ha nem is sikerült eddig párharcot nyernie egyetlen más magyar csapatnak sem a fehérorosz bajnokkal szemben.