Kocsmai verekedést csináltak a bírói labdából

Szombaton rendezték a 415. Old Firmöt, vagyis a két legjobb skót csapat, a Rangers és a Celtic rangadóját, a mostani bajnokit 1-0-ra nyerte a Rangers. Azt viszont, hogy mekkora téttel is bír a két glasgow-i csapat meccse – vagy inkább, hogy mennyire komoly a rivalizálás , egy játékvezetői labdát követő jelenet mutatta meg igazán.

A hivatalos nevén labdaejtés az MLSZ szabálykönyve szerint "a játék újraindításának módja, olyan időleges megszakítás után, amely előtt a labda játékban volt, és amely a játékszabályok más helyén nem említett okból vált szükségessé." Ilyenkor a bíró a játékmegszakítás helyén ejti le a labdát, a játék pedig akkor indul újra, amikor a labda földet ér.

Manapság leggyakrabban a sportszerűség jegyében előre megbeszéli a két fél, hogy ki adja vissza a másiknak előzékenyen a labdát, az Old Firmön ilyen viszont elő sem fordulhatott – a rangersös Scott Arfield és a Celtic-csapatkapitány Scott Browns megvadult harci kakasként esett egymásnak. Arfield ugyan kanadai válogatott, és csak a nyáron igazolt a Rangershöz, de skót születésű, sokáig a Falkirkben játszott, korosztályos skót válogatott is volt, így nem kellett neki sem magyarázni, mi is a meccs tétje.

A labdaejtések a futball hőskorában egyébként nagyjából mindig úgy néztek ki, mint amit Arfield és Brown összehoztak, a játékosok előbb mentek egymás lábára, mint a labdára, ezt a hagyományt elevenítették fel a kvázi kézfogás jelentőségűvé vált labdaejtés alatt.

A labdát végül Arfield szerezte meg egy kis külső segítséggel.