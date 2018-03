A BL-futballista vagy a labdaszedő a tapló?

1-0-ra és Roma-továbbjutásra állt a kedd esti Roma-Sahtar BL-nyolcaddöntő, amikor a 80. percben Facundo Ferreyra, a vendégek argentin játékosa és az egyik labdaszedő között történt valami. A bíró épp az egyik sahtaros kiállítását könyvelte, a Roma készülődött szabadhoz.

Az ukránoknak is csak egy gól kellett a továbbjutáshoz, így siettek, Ferreyra pedig azt látta, hogy a labdaszedőnél két labda van, de egyiket sem dobja be a pályára: az egyik a kezében volt, a másikat maga előtt vezetgette. Messzire kirohant hát az oldalvonalhoz, és kikapta a kezéből a labdát.

Kezével tett egy mozdulatot, majd a labdaszedő háttal átesett az elég magas reklámtáblán.

Megabalhé kezdődött, jöttek a rómások lökdösni Ferreyrát, jöttek a sahtarosok megvédeni őt. Szerencsére nem fajult el a dolog, Ferreyra kapott egy sárgát, és a meccs mehetett tovább.

Mivel csak távoli kamerából látszik az eset, nehéz megmondani, mi történt. Az olaszok szerint Ferreyra durván átlökte a labdaszedőt a palánkon, de ezt azért nem könnyű elképzelni, mert a korlát derékig ért a tinédzsernek, aki olyan magas volt, mint a játékos. Azaz eléggé nagyot kellett volna rajta taszítani, hogy átessen. (Amint az az alábbi fotón jól látszik.)

Mi is történt? 91 Meglökte, de kamuesés

51 Meg se lökte, csak kikapta a labdát

33 Taplón kilökte

A sráchoz a mentősök is odamentek, persze semmi baja nem lett, bár jó darabig üldögélt a földön.

Az is hozzátartozik még az esethez, hogy már korábban is volt gondja a labdaszedővel egy másik sahtarosnak, neki is úgy kellett kiszednie a kezéből a labdát, mert nem dobta neki oda. Meg az is, hogy a labdaszedők a Roma gyerekfutballistái.

A meccsen maradt az 1-0, a Roma 2-2-es összesítéssel, idegenben lőtt góllal jutott a nyolc közé a Bajnokok Ligájában.