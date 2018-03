Nyolcadik csapatként a Barcelona jutott a Bajnokok Ligája idei szezonjának a negyeddöntőjébe, miután 3-0-ra verte a Chelsea-t. A londoni klub története második legsúlyosabb vereségét szenvedte el a BL-ben, megint a Barca ellen. Kétség nem férhet a katalánok sikeréhez és továbbjutásához, de a Chelsea az utolsó pillanatig küzdött, de hiába.

Nem sokáig kellett várni az első gólra. Lionel Messi pályafutása leggyorsabb gólját szerezte, mindössze 128 másodperc telt el a meccsből, amikor egy gyors támadás, egy ügyes kényszerítőzés után Messi lőtt gólt úgy, hogy Thibault Courtois lábai között talált a kapuba. Az argentin csatárnak ez volt pályafutása 99. BL-gólja. A gólpassz Luis Suareztől jött. (Messi már lőtt egy ilyen gólt korábban Courtois-nak, öt éve, amikor még az Atlético kapusa volt.)

A gól nem a Barcát hozta fel, hanem a Chelsea maradt támadásban, sőt mezőnyfölényben is játszott, igaz, különösebb gólhelyzet nélkül.

A 20. percben aztán kettőre nőtt a katalán csapat előnye. Messi leszerelte a védőt a kezdőkörben, megindult, befűzött egy védőt, a következőt megkerülte, így már tök szabadon ment, és észrevette, hogy a másik oldalon Dembele érkezik nagy lendülettel, ürese. Jól tette át, és Dembélé pályafutása első barcelonai gólját lőtte be, ügyesen vágta be a léc alá. Courtois kapus beleért, ha nem teszi, Rüdiger fölé csúsztatja. Gól lett, 2-0.

A Chelsea-nek még volt egy helyzete, a spanyol Marcos Alonso szabadrúgásból volt veszélyes. A szünetre mégis úgy mentek a csapatok, hogy a Barcelona az első két kapura lövéséből két gólt szerzett.

A második félidő kezdete is jellemzően arról szólt, hogy a Chelsea próbálkozott és Barcelona inkább átadta a területet, de veszélyes kontráival mindig meg tudta lepni a londoni csapatot. Hiába próbálkozott többet Conte csapata, helyzetet nem tudott kialakítani, a hazai védők önfeláldozóan mentettek.

11 Galéria: Messi 100. BL-góljával negyeddöntős a Barca Fotó: Susana Vera / Reuters

De ha ez éppen nem sikerült, akkor másképp. Piqué például egyszer gyanúsan szerelte a bal hátvédből csatárrá előre lép Marcos Alonsót, akinek volt még egy látványos ollózása is, igaz a kapu közelét sem találta el.

A Chelsea elsősorban Willian hatalmas munkájának köszönhetően próbált faragni a hátrányából, de jött megint Lionel Messi, aki megint köténygóllal szerzett 3-0-s előnyt. A 100. Bajnokok Ligája-gólját szerezte. Szegény Thibault Courtois, nem elég, hogy még annak idején, amikor az Atlético Madridban védett kapott köténygólt már Messitől, ezen az estén kettőt is.

Ezzel gyakorlatilag eldőlt mindent. Antonio Conte cserékkel frissített és a csapata egyetlen pillanatra sem adta fel, de ahogy telt az idő, egyre kisebb elánnal támadott. Eldőlt, a Barcelona harmadik spanyol csapatként jutott a Bajnokok Ligája legjobb nyolc csapata közé a Real Madrid és a Sevilla mellett.

Így fest most a BL negyeddöntőjének mezőnye: Barcelona, Real Madrid, Sevilla, Juventus, AS Roma, Manchester City, Liverpool, Bayern München. Semmi meglepő, a négy legerősebb bajnokságának csapatai. Péntek délben sorsolás. Itt már bárki bárkit kaphat, azaz simán lehet, spanyol, vagy olasz rangadó is az elődöntőért.

11 Galéria: Messi 100. BL-góljával negyeddöntős a Barca Fotó: Albert Gea / Reuters

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó

FC Barcelona (spanyol)-Chelsea (angol) 3-0 (2-0)

Gól: Messi (3., 63.), Dembelé (20.)

Továbbjutott: az FC Barcelona 4-1-es összesítéssel.