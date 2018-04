BL: Ronaldo rekordjával és ollójával büntette a Juventust

A Real Madrid 3-0-ra verte idegenben a Juventust a Bajnokok Ligája-negyeddöntő első meccsén, és ezzel nagyon jó eséllyel tovább is jut majd az elődöntőbe. Cristano Ronaldo első gólja rekordot ért, a második pedig a Juventus-drukkereket is tapsra késztette. A másik keddi meccsen a Sevilla előnyről kapott ki 2-1-re a Bayern Münchentől.

Juventus–Real Madrid 0–3

A tavalyi Bajnokok Ligája-döntőt a Juventus és a Real Madrid vívta, amit az utóbbi nyert meg 4-1-re, ez az utóbbi csapat mellett szólt, az olaszok pedig abban bízhattak, hogy eddig mindig kiverték a Realt, ha oda-visszavágós rendszerben játszottak. (A két keddi negyeddöntő közvetítését itt olvashatják újra.)

A mindig erős védelmére építő Juventus kapott gól nélkül szerette volna lehozni a hazai meccsét, de elég hamar át kellett írnia a taktikáját. A harmadik percben Isco húzódott be balszélről és elég könnyen adhatott be középre, az ott álló Ronaldo egy újabb védelmi hiba mellett lőtt kapuba.

A Real-csatár ezzel a góllal BL-történelmet is írt. Ő az első futballista, aki sorozatban tíz meccsen kapuba talált.

A Juventus a gól után harciasabbá vált, Dybalának volt is egy ígéretes helyzete, de a madridi védelem jól működött, Ramosnak is volt egy nagy mentése, és ha megszerezte a Real a labdát, ráérősen passzolgatott.

A Juventus a huszadik perctől tudott nagyobb iramot diktálni, a jobb oldalon vezetett támadásaikkal újra és újra kapu elé kerültek – Navas bravúrosan védte Higuín fejesét – , beszorult a Real, ami nem is volt túl élénk. Ezért is volt váratlan, Toni Kroos távolról eleresztett lövése a 36. percben, Buffont is meglepte, de a kapus szerencséjére csak a kapufát találta el.

A félidő végén a Juventus két tizenegyest is reklamált, Casemiro ért kézzel labdához a 16-osnál felugorva, majd Dybala esésénél is büntetőt kértek. Cakir játékvezető azonban egyiket sem fújta be, előbbinél szabályosnak látta a mozdulatot, utóbbinál műesésért adott sárgát.

A második félidőt a Juventus agresszíven kezdte, feltolta a védekezését és nagyon hamar letámadta a realosokat. A nagy rohanásból a Madrid jutott nagyobb helyzethez, Benzema rosszul lekezelt labdáját lőtte el Ronaldo keresztbe a kapu előtt.

A Juventus a letámadásban túlzottan kinyílt, a védelem fellazult, ezért is lehetett, hogy egy hátraadott labdát, Chiellini elpasszolta saját kapusa mellett. A labdát a Ronaldo szerezte meg az alapvonalnál, visszatette lövésre Luca Vazqueznek, Buffon ezt még kiöklözte, de aztán tehetetlen volt, középből Ronaldo ollózott kapuba Carvajal beadása után a 64. percben.

A hazai csapat hamarosan még nehezebb helyzetbe került, Dybala megkapta második sárga lapját, így a Juventus tíz emberrel folytatta. Ezt elég hamar ki is használta a Real, Marcelo simán begyalogolt a védők mögé egy kényszerítővel, majd a kapuba perdített.

A Real ezután is sorra dolgozta ki a helyzeteket, Ronaldónak volt több jó lövése, de Buffon végig koncentrált maradt, az ő bravúrjainak is köszönhető, hogy nem lett nagyobb a különbség. A 0-3 azonban alighanem a párharcot is eldöntötte.

Sevilla–Bayern München 1–2

A Sevilla és a Bayern korábban még sosem játszott tétmeccset egymással, így a statisztikák alapján felesleges is lett volna esélyeket latolgatni. Mindkét csapat nagy formában érkezett, a Bayern szombaton 6-0-ra ütött ki a Dortmundot a bajnokságban, míg a rengeteg helyzetet elszórakozó Sevilla közel volt a Barcelona legyőzéséhez, 2-0-ról lett 2-2.

A negyeddöntőt a Bayern kezdte erősebben, Ribéry lendülete vitt a csapatot, de a félidő felétől a Sevilla felpörgött, egyre veszélyesebben játszottak a kontrákra építő spanyolok. A huszadik percben a Sarabia hagyott ki óriási ziccert. A támadó újra és újra helyzetbe került, a 32. percben már sikeres is volt, egy beívelést vett le az ötösön, majd kapuba is lőtt.

A Bayern nem tört meg, öt perccel később egyenlített, Ribéry szélről belőtt labdájához Jésus Navas ért szerencsétlenül és tette saját kapujába.

A második félidőben a Bayern dominált, így megérdemelten szerezte meg második gólját. Ribéry beívelését Thiago Alcantara fejelte kapuba a 68. percben, a BL-ben most debütáló Soria kapus megint egy szerencsétlen gólt kapott, egy Sevilla-védő is beleért.

A Sevilla ezután hiába küzdött, a Bayern masszív védekezéssel megtartotta a vezetést.

