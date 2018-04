Totti az öltözőben, Roma-elnök a szökőkútban

Nem csoda, hogy elmondhatatlan ünneplés kezdődött Rómában, miután az AS Roma 1-4-es hátrányát ledolgozva kiverte a végső győzelemre is esélyesnek tartott Barcelonát a Bajnokok Ligájából kedd este. A 3-0-s eredmény mindenkit meglepett, az olasz klub amerikai elnöke, James Pallotta is a szurkolókkal tartott, és a Piazza del Popolón a szökőkútba ugrott.

Kosztasz Manolasz volt a a Barcelona elleni visszavágó egyik hőse. Az első meccsen öngólt vétő görög védő a 82. percben fejelt gólja jelentette az AS Roma továbbjutását.

Nem érdekel, hogy milyen történelmi tettet hajtottunk végre, sokkal jobban izgat, hogy a világ legjobb csapatát vertük meg, és a Roma ott van a BL-elődöntőben. Bár 4-1-re kaptunk ki idegenben és rúgtunk két öngólt is, hittünk abban, hogy lesz erőnk a visszavágón megmutatni, hogy annál sokkal jobb csapat vagyunk. A csoportkör óta meglepetéscsapatnak tartanak, bár megelőztük a Chelsea-t és az Atléticót. Szeretnénk még egy-két kellemetlenséget okozni az ellenfeleinknek.

#Roma president, James Pallotta, throwing himself in the fountain of Piazza del Popolo with fans going crazy 😂 pic.twitter.com/ErY9rzZuJJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 10, 2018

Az olasz klub sportigazgatója, a spanyol Monchi azt mondta, ma ünnepelnek, de szerdán már a következő feladatra készülnek, amely vasárnap a Lazio elleni városi derbi lesz.

„Nehéz megmondani, hogy ki lenne az ideális ellenfél. Két lépés Kijevbe? Lehetséges. Négy csapat álmodik erről és óriási dolog, hogy ezek közül az egyik a Roma” - gondolt Monchi már a BL-elődöntős ellenfélre, ami lehet történelmi BEK-ellenfelük, a kedden szintén továbbjutó Liverpool.

Edin Dzeko szerint nagyon jó döntést hozott, amikor januárban végül nem ment el a Chelsea-be.

Ez volt eddig a legjobb játékunk, de lehet, hogy ennél még jobbat kell nyújtanunk. Bebizonyítottuk, hogy bárki ellen képesek vagyunk nyerni, még lehetetlen helyzetben is, és még olyan erős csapat ellen is, mint a Barcelona. Mindannyian hittünk a sikerben, még ha a közvélemény csak öt százalékot adott is nekünk. Tudtuk, hogy nehéz lesz 3-0-ra nyerni, de most tényleg csodálatosan játszottunk. Remélem, hogy meg sem állunk a döntőig. Nagyon boldog vagyok, hogy úgy nézhetem az elődöntő sorsolását, hogy ott vagyunk mi is.

Az öltözőben a meccs után elszabadult a pokol, történelmi csapatfotó is készült, természetesen lement Francesco Totti is, aki májusban vonult vissza a Romából, és gratulált a játékosoknak. Vele sosem jött össze a BL-elődöntő, de úgy örült, mintha még ő is a csapat tagja lenne.

Eusebio Di Francesco, az AS Roma edzője szerint a legjobb taktika ami ezen az estén a sikert meghozta, az a mentalitás volt. A csapat 3-4-2-1-es felállása ellenére leginkább három csatárral támadott, amelynek egyik kulcsfigurája a rómaiak 22 éves cseh játékosa, Patrik Schick volt.

„Agresszív játékra és három csatárral támadva készültünk a meccsre. Mi a véleményem Patrik Schickről? Ebben a taktikai rendszerben kiválóan megoldja a feladatát, nagy munkabírású és technikailag is magasan képzett játékos.”

Di Francesco irtó rizikósnak nevezte az abszolút támadó stratégiájukat, magát őrültnek, amiért ezt bevállaltatta csapatával. De bejött, így a Roma első BL-elődöntőjére készülhet.