Az erkölcsi F1-győztest is dicsérik. Sajtóvisszhang.

Meglehetősen érdekes pletykáról ír a PlanetF1 olasz források alapján: a lap szerint a Ferrari csapatfőnöke, Maurizio Arrivabene előkelő helyen szerepel a Juventus leendő igazgatóinak listáján.

A Forma-1 és a Serie A közti furcsa igazolást – bármilyen hihetetlenül is hangzik – több dolog is alátámasztja. Egyrészt Arrivabene helye kezd egyre jobban inogni a Ferrarinál, miután a 2017-ben látott előrelépés után úgy tűnik, végül 2018-ban sem tudják megszorongatni a szezon végén a Mercedest, másrészt Arrivabene nagyon jóban van az Agnelli családdal, amely a Ferrari, a FIAT és a Juventus mögött is álló óriásvállalat, az Exor tulajdonosa.

Az Exor által kiadott állítólagos listán kilenc név szerepel, mint a Juventus lehetséges következő igazgatója, az egyik riválisa többek között a klub korábbi játékosa, Pavel Nedved.

Arrivabene esetleges váltását az is erősítheti, hogy a Ferrari-igazgató Sergio Marchionne halálával látszólag új irányt vett a csapat, Kimi Räikkönent is lecserélték a fiatalabb Charles Leclercre a 2019-re szezonra, pedig állítólag Arrivabene a finn pilótát tartotta volna meg.

A Juventus vezérigazgatója, Giuseppe Marotta a hétvégén jelentette be, hogy október végén távozik a csapattól, bár nem önszántából. Arrivabenének nem a játékosigazolás lenne a dolga, hanem főként folyamatmenedzselés, illetve az, hogy megfelelő szakembereket tegyen a megfelelő helyekre, ahogy azt tette például Sergio Marchionne - és ő is - a Ferrarinál.