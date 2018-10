Megvan C. Ronaldo 4. torinói gólja

A Juventus 2-0-ra verte az Udinesét idegenben a Serie A nyolcadik fordulójában, ezzel a torinói csapat tovább javított rekordján, az első nyolcból mind a nyolc meccset megnyerte a 2018–2019-es szezonban

A Juve gyakorlatilag négy perc alatt eldöntötte a meccset. Alig több, mint félóra telt el a meccsből, amikor Rodrigo Betancur szerzett vezetést.

Négy perccel később pedig Cristiano Ronaldo állította be a végeredményt. Mario Mandzukic passzát vágta be.

Ez volt a portugál sztár negyedik torinói gólja. A Sassuolo ellen kétszer talált be, majd Frosinone ellen is eredményes volt. A Bologna és a Napoli ellen összesen négy – utóbbi meccsen három – gólpasszt adott, most pedig ismét eredményes volt.

Serie A, 8. forduló:

Udinese-Juventus 0-2 (0-2)

Cagliari-Bologna 2-0 (1-0)

pénteken játszották:

Torino-Frosinone 3-2 (1-0)

később:

Empoli-AS Roma 20.30

vasárnap játsszák: