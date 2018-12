Ronaldo a kispadról beszállva mentette meg a Juvét

A Juventus elég közel volt ahhoz a 18. fordulóban, hogy elszenvedje első olasz bajnoki vereségét a szezonban, de aztán jött a kispadon kezdő Cristiano Ronaldo és egyenlített az Atalanta ellen, így harcolt ki az 53. perctől emberhátrányban játszó Juventus 2-2-es döntetlent.

Cristiano Ronaldo először volt kispados a Juventusban, Massimiliano Allegri a csatárt már a tavaszi szezonra akarta pihentetni. Nem tudni, hogy egyáltalán akarta-e a játszatni, de a bajban lévő csapatba végül becserélte a portugált.

A Juventusnak elég jól indult a meccs, már a második percben vezetett Djimsiti öngóljának köszönhetően. A védő egy megpattanó lövésbe nyúlt bele elég esetlenül.

Az Atalanta még az első félidőben egyenlíteni tudott, a 24. percben a 16-osnál Zapata könnyedén fordult le az őt fogó Alex Sandróról, aztán a bal alsóba bombázott.

A második félidő már nem kezdődött olyan jól a Juvénak, mint az első. Az 53. percben Bentancur megkapta második sárgáját, mert elég csúnyán odalépett Castagnénak, így tíz emberrel folytatta a bajnokcsapat.

Az emberelőnyt elég hamar gólra váltotta az Atalanta, az 56. percben Zapata duplázott. Szöglet után fejelt közelről kapuba.

Allegri ezután alakította át kicsit csapatát, Douglas Costa helyére a gól után rögtön Pjanic érkezett, majd a 65. percben Ronaldo állt be Khedira lehozatala után.

Ronaldo a 78. percben aztán meg is mentette csapatát a vereségtől, a Juve szöglete után az ötös sarkáról tuszkolták vissza a labdát középre, Ronaldo pedig érkezett, ő is közeli fejessel talált be.

A Juventus így megőrizte veretlengését, és továbbra is legalább hat ponttal fog vezetni a később játszó Napoli előtt a bajnokságban.

A Bologna továbbra sem tud kikerülni a kieső zónából, Nagy Ádámék újra vereséget szenvedtek otthon, a Lazio nyert 2-0-ra. Nagy végig a pályán volt.

A Sampdoria 2-0-ra verte a Chievót, és csatára, Fabio Quagliarella egy utoljára 2002-ben látható sorozatot állított be, Christian Vieri után ő lett az első, aki sorozatban nyolc bajnokin gólt szerzett.

Serie A, 18. forduló:

Atalanta-Juventus 2-2 (1-1)

Bologna-Lazio 0-2 (0-1)

Cagliari-Genoa 1-0 (1-0)

Fiorentina-Parma 0-1 (0-1)

Sampdoria-Chievo 2-0 (0-0)

Frosinone-AC Milan 0-0

AS Roma-Sassuolo 18.00

SPAL-Udinese 18.00

Torino-Empoli 18.00

Internazionale-Napoli 20.30

