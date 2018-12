Ronaldo pihenőt kapott a Juventustól

Cristiano Ronaldo nem lesz ott a Juventus kezdőben az Atalanta elleni, szerda délutáni bajnoki mérkőzésen – erősítette meg Massimiliano Allegri, a csapat edzője. Ez lesz a portugál klasszis első bajnokija a Juvéban, amikor nem a kezdőben kap helyett.

Ronaldo játékra alkalmas, de most először velem együtt nézi majd meg a mérkőzést. Nagyon elégedettek vagyunk vele, akárcsak a többiekkel, de a lehető legjobb formájában van rá szükségünk, hisz márciusban folytatódik a Bajnokok ligája, tőle pedig még az elmúlt évekhez képest is többre lesz szükségünk.

– idézi Allegrit az ESPN.

A Juventus idén még veretlen a bajnokságban (16 győzelem, egy döntetlen), nyolc ponttal vezeti a Serie A-t, a 9. helyezett Atalanta is kötelező feladatnak tűnik. A csapathoz hasonlóan pedig Ronaldo is félelmetes, a 33 éves klasszis 17 meccsen 11 gólnál és öt gólpassznál jár.