Ronaldo két gólja és videóbíró kellett a Juve-győzelemhez

A Juventus a Serie A 19. fordulójában is megőrizte veretlenségét, Cristiano Ronaldo két góljával 2-1-re verte a Sampdoriát, ami ugyan a 92. percben betalált a kapuba, de videóbírózás után nem adták meg a gólját.

A szerdai bajnokin Massimiliano Allegri nem tette be a kezdőbe Ronaldót, hogy pihentesse a tavaszi szezonra, de aztán mégis be kellett hoznia a csatárt, mert veszélyben volt a Juve veretlensége. A Sampdoria ellen már nem kockáztatott az edző, Ronaldo kezdett, és nem is akárhogy.

Még be sem melegedtek igazán a játékosok a meccsen, a Juventus már vezetett is. Dybala a félpályáról adott a második percben egy jó keresztlabdát Ronaldónak, aki egy kicsit beljebb húzódott a balszélről majd egy lövőcsel után a 16-osról tekert kapuba. Két védő és a kapus is lemaradt elsőre nem is túl erősnek tűnő lővésről.

A vezetést elég szerencsétlen körülmények között vesztette el a Juve, a 33. percben Emre Can próbált meg elfejeleni egy belőtt labdát, de az a karját érte, így büntetőt rúghatott a Sampdoria. Fabio Quagliarella állt oda, aztán simán bevágta Perin kapus mellett, akit Allegri alapkapusa, Szczesny helyett nevezett.

A 65. percben a Juventus is 11-eshez jutott, ezúttal is kezezés miatt ítélték meg, a becsavart szöglet érintette az egyik védő kezét. Ronaldo állt oda rúgni, kegyetlenül be is vágta, ezzel 2-1-re vezetett a bajnoki címvédő.

A 92. percben veszélybe került a Juve győzelme, Saponara emelt kapuba a 16-osról, de videóbírózás után kiderült, hogy a játékos lesről húzódott vissza, így nem adták meg a találatát.

A Juventus továbbra is veretlenül vezet az olasz bajnokságban, kilenc ponttal vezet a Napoli előtt.

Juventus-Sampdoria 2-1 (1-1)

(Borítókép: Cristiano Ronaldo első gólja előtt. Fotó: Marco Bertorello / AFP)