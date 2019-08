Ronaldótól elvettek egy gólt, de így is nyert a Juventus

A címvédő Juventus 1-0-ra győzött a Parma vendégeként a Serie A idei szezonjának szombat esti nyitómérkőzésén, a Napoli pedig őrült meccsen verte 4-3–ra a Fiorentinát.

A Juve köztudottan láncdohányos vezetőedzője, Maurizi Sarri tüdőgyulladása miatt nem tudott ott lenni csapata első meccsén, de Ronaldóék így is bekezdtek, már a meccs elején volt egy veszélyes helyzetük, de a portugál nem tudta gólra váltani a fejesét. A túloldalon is volt pár helyzet az első húsz percben, de a vezetést végül a Juventus szerezte meg, miután Giorgio Chiellini remek érzékkel tette bele a lábát egy reménytelennek tűnő lövésbe.

Szűk negyed óra múlva aztán Ronaldo is betalált, és elsőre úgy tűnt, hogy meg is adják majd a gólt. A videózás után aztán kiderült, hogy centiken múlott ugyan, de lesről indult a portugál, így aztán a játékvezető érvénytelenítette a találatot.

Ronaldo kedvét ez sem vette el, a második félidőben is volt több nagy helyzete is, de a Parma kapusa résen volt, így nem tudott gólt szerezni. A hajrában ez egyébként kis híján meg is bosszulta magát, a Parma többször is közel járt az egyenlítéshez, de a címvédő végül kibekkelte az utolsó perceket, így győzelemmel kezdte a szezont.

Az este másik meccse ennél egyébként sokkal izgalmasabban alakult, ott ugyanis a Napoli hétgólos találkozón verte meg a Fiorentinát, ráadásul úgy, hogy háromszor kellett megszerezniük a vezetést. A gólgyártást a hazaiak kezdték meg, Pulgar már a kilencedik percben betalált büntetőből, de erre előbb Mertens, aztán Insigne tudott válaszolni.

A második félidőben aztán Milenkovic egyenlített ki, Callejon pedig hiába szerezte hamar vissza a vezetést a Napolinak, tíz perc sem kellett ahhoz, hogy Boateng góljával 3-3 legyen az állás. Ennek aztán nem sokáig örülhettek a hazai drukkerek, Insigne ugyanis a 67. percben megint betalált.

A firenzeieknél szombat este bemutatkozó Ribéry aztán a hajrában kis híján tizenegyest harcolt ki, de néma maradt a játékvezető sípja, így végül a Napoli örülhetett.

