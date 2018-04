Fabio Capello befejezte

Kevesebb a zsírja, mint egy szupermodellnek. De mekkora a combja? 78 centis súlypontemelkedés az NBA sztárjait is veri.

Most az edzésen is megmutatta, nem véletlen volt.

Fabio Capello bejelentette, hogy befejezte futballedzői pályafutását. A 71 éves tréner - aki korábban az AC Milant, a Real Madridot, az AS Romát, a Juventust és az angol válogatottat is irányította - június óta ült a Csiangszu Szuning kispadján.

A csapat tavaly a 12. helyen végzett a kínai bajnokságban, az új idényt egy győzelemmel és két vereséggel kezdte, az olasz szakember március végén, három forduló után közös megegyezéssel távozott. Ezzel egyben esélyessé vált az olasz válogatott szövetségi kapitányi posztjára, ám most azt mondja, nem érdekli ez az állás sem.

"Már van tapasztalatom kapitányként az angol és az orosz válogatottal is. Szerettem volna még egy klubcsapatot irányítani, a Csiangszu Szuning volt pályafutásom utolsó klubja - jelentette be Capello. - Mindent elértem, elégedett vagyok, és most már azt élvezem, hogy szakértőként dolgozom, hisz ezzel a szereppel mindig csak nyerni lehet."

Capello legnagyobb sikereit az AC Milan trénereként érte el, amellyel többek között négy bajnoki címet és egy Bajnokok Ligáját nyert. De bajnok lett a Romával, a Juventusszal és a Real Madriddal is, azaz a kínain kívül az összes klubjával.

A Madridnál ráadásul mindkét korszakában megnyerte a bajnokságot, először az 1996-97-es, majd tíz év múlva, a 2006-07-es szezonban. Mindkétszer szoros csatában verték a Barcelonát.

Az angolokat 2007 és 2012 között irányította, a legkisebb siker nélkül, az oroszokkal még annyit sem ért el, és mindkét helyről idő előtt távozott. (MTI/Index)