A Real-gól, amiben benne van az egész Zidane-éra

A Real Madrid 2-1-re verte idegenben a tok utolsó, gyakorlatilag már másodosztályú Malagát a spanyol liga 32. fordulójában.

Isco becsavart egy szabadot, a második gól viszont olyan csapatjáték volt, amit évek óta - kis túlzással - csak a világ két legjobb csapatától, a Real Madridtól és a Barcelonától látunk, legalábbis ez a kettő játszik minden meccsén úgy, hogy folyamatosan ilyen támadásokat igyekszik építeni. Benne volt minden, ami miatt a Real kiemelkedik a világfutballban 3-4 éve.

Ne szaporítsuk a szót, inkább nézzük meg, aztán elemezgessük:

Briliáns, mert

Casemiro szerezte a labdát és Casemiro rúgta a gólt

már a labdaszerzéssel indította a támadást

Lucas Vazquez szintén egyből tette Benzemának

Benzema bevetette a legjobb testcselt, az elengedést

húzott még egy kis trükköt a francia (erről bővebben mindjárt), majd letolta ziccerbe Iscónak

Isco ziccerben megaziccerbe passzolt, mert látta, hogy Casemiro felért, és újfent egyetlen érintésből továbbtette

tényleg az utolsó emberig játszották

egyérintős, a négy passzból három az volt, ez a futball titka (Kivétel, ha valaki Messi.)

Cristiano Ronaldo benne sem volt, annyira nem, hogy Malagába el sem utazott

nem volt benne Modric és Kroos sem, a Madrid két legkreatívabb középpályása, ugyanis a német a padról nézte végig a meccset, Modrics meg szintén nem ment Malagába, Zidane ott pihentet, ahol csak tud

És akkor Benzema trükkje, amiből minden kiderül Benzemáról és sok minden Zidane-ról is.

Benzema elindult, de várnia kellett Iscóra, ezért kicsit tartania kellett a labdát. Ezt olyan zseniálisan tette, hogy még a rá jutó mindkét védőt is kimozgatta. Az egyiket úgy, hogy mikor eszébe jutott volna felvenni az érkező Iscót, már annyira be volt ültetve a hintába, hogy örült, hogy talpon tudott maradni. Nem csinált pedig nagy dolgot Benzema - egy pillanatra visszahúzta a labdát - , viszont annál hatásosabb volt: ballal húzta, jobbal már tette is tovább. Bal láb, jobb láb felváltva, hasonlóan levédekezhetetlen, mint az elengedés.

Na és kinek a cseleire, mozgására emlékeztetett Benzema ebben a pillanatban? Hát persze, Zidane-éra. Benzema alig lőtt gólt eddig ebben a szezonban, az edző mégis mindig őt játszatja középcsatárban. Pont az ilyen megmozdulások miatt. Benzema zseniális futballista, csak nem egy észkombájn, így nem tudja magából kihozni, ami benne van. Illetve nem túl gyakran mostanában.

(Ja, és elnézést, a Napolinak is volt egy hasonlóan klasszis gólja az utóbbi időben, illetve a PSG is végigvitt egyet idén.)