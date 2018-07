Cristiano Ronaldo a Juventushoz igazolt

Kilenc szezon után távozik Cristiano Ronaldo a Real Madridtól, és az olasz bajnok Juventusnál folytatja, jelentette be honlapján a Real Madrid. A sorban hétszer bajnok olasz csapat a transzfer volumenéhez képest egész gyorsan lerendezte az ügyletet, nagyjából két hete kezdtek írni a sajtóban arról, hogy Cristiano Ronaldo az olaszokhoz igazolhat.

A Juventus és a Real Madrid közötti egyezkedés a portugálok kiesése után, C. Ronaldo nyaralásán gyorsult fel, a legnagyobb madridi sportújság, a Marca hamar el is kezdte a búcsúzkodást. Aztán július 10-én a Juventus elnöke, Andrea Agnelli személyesen ment Ronaldóhoz tárgyalni, majd röviddel utána követte a játékos ügynöke, Jorge Mendes is, gyorsan le is zárták a tárgyalást.

Korábban kiderült az is, a Real Madrid – vélhetően okkal – csökkentette Ronaldo kivásárlási árát 1 milliárd euróról 120 millió euróra, végül a hírek szerint nagyjából ilyen összegben is egyezett meg a két csapat, a legkisebb összeg, amit az olasz sajtó említ, 105 millió euró.

A 33 éves, ötszörös aranylabdás játékos két bajnoki címet, két spanyol kupát, két spanyol szuperkupát, négy Bajnokok Ligáját, két UEFA szuperkupát és három klubvilágbajnoki címet nyert a Real Madriddal, öt Aranylabdájából négyet a spanyol csapatnál játszva nyert. 2009-es realos bemutatása óta 451 góllal a klub történetének gólkirálya lett.

A Juventus a hírek szerint évi 30 millió eurós fizetést adhat neki, amibe természetesen szponzorok is beszállnak majd.

A Real Madridnál ezzel a komoly átalakulásról szól majd a 2018-as nyár, hiszen előbb a csapatot sorban három BL-győzelemig vezető Zinedine Zidane távozott, majd a csapat legnagyobb sztárja, Cristiano Ronaldo hagyja ott őket.