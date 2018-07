Ki válthatja Cristiano Ronaldót a Realban?

Azzal, hogy Cristiano Ronaldo kilenc szezon után elhagyta a Real Madridot, és a Juventusba igazolt, a sorban háromszoros BL-győztes spanyol csapat vitathatatlanul legjobbját vesztette el, még úgy is, hogy a portugál már 33 éves, és valószínűleg idővel elkezd majd lassulni – persze kérdés, hogy mikor. Cristiano Ronaldo helyettesítése nem lesz egyszerű feladat, nincsenek is sokan jelenleg a futballban, akik egyedül képesek lennének rá, már csak azért sem, mert Ronaldo őrületes mennyiségű gólt rúgott madridi pályafutása alatt:

az egész csapat által szerzett gólok csaknem harmadát, 32,7 százalékát ő lőtte 2009 óta.

Ezt egyedül nehéz lesz helyettesíteni, valószínűbb tehát, hogy mindenki másnak kell majd fejlődnie, ami persze nem is lehetetlen, mert sokkal több lehetőség jut majd a többieknek a portugál távozásával: több lövés, hely és támadás jut majd az egész csapatnak.

Cristiano Ronaldo távozásával persze át kell szervezni a játékot is – sokkal nagyobb szerep jut majd mind a középpályának, mind a csatársornak, ami azt is jelenti, hogy Karim Benzemának össze kell kapnia magát, hiszen az elmúlt két szezonban összesen 31 gólja volt csak. Sokat vett részt az előkészítésben, de ennél sokkal gólveszélyesebb csatár kell, hogy kibírják C. Ronaldo nélkül.

A Marca július 11-ei címlapja, Ronaldo 451 gólja és a gólt kapott csapatok

Gareth Bale is a távozásról beszélt a BL-döntő után, de a portugál eligazolásával akár ő is lehet az új központi figura – minden az új vezetőedzőn, Julen Lopeteguin múlik majd, aki például a spanyol válogatottat Iscóra építette fel. Tehát ő vagy a másik remek fiatal középpályás, Marco Asensio lehet a kulcsember.

Könnyen lehet, hogy belőlük kerül majd ki a Real Madrid következő olyan sztárja, aki köré a csapat épül, de ha Lopetegui szeretne nagyot robbantani az átigazolási piacon, simán megteheti. Nemcsak mert a világ egyik legtehetősebb klubjánál van, hanem mert a Real Madrid nem is szórta a pénzt az elmúlt években.

Olyannyira, hogy az elmúlt hét szezonban és az idei nyáron bonyolított üzletekben csak 58 millió eurót vesztettek, ami éves szinten picivel 7 millió fölötti mínusz az átigazolási piacon – ezt egyéb bevételekből bőven pluszra tudják váltani (ebben már benne van a Ronaldóért kapott 100 millió körüli összeg is).

Vagyis simán költhetnek pár százmillió eurót is anélkül, hogy újabb játékost kellene eladniuk. De kik lehetnek a főbb célpontok?

Neymar

A brazil játékos Madridba igazolása nem új keletű pletyka, bár idén nyáron már arról írtak a futballsajtóban, hogy a Paris Saint-Germain nagyjából bármit képes megtenni azért, hogy megtartsa a világ legdrágább játékosát – akár még azt is bevállalnák, hogy a januárban a Barcelonához igazolt Philippe Coutinhót 270 millióért vigyék Neymar mellé, ha ez a kívánsága.

Ha esetleg mégis lenne esély Neymar megszerzésére, az nem lesz olcsó mulatság, és már az sem jöhet szóba, hogy Cristiano Ronaldót adják a brazilért.

Amellett, hogy a pályán gólokban is hozná a kiesést, a mezeladásokban is tudna úgy termelni, mint Cristiano Ronaldo, ráadásul újabb skalp lenne a Real-elnök Florentino Péreznek, aki mégiscsak egy korábbi Barcelona-sztárt szerezhetne meg. (Péreznek állítólag rögeszméjévé vált Neymar.)

Kylian Mbappé

Eddig sem nagyon kellett bemutatni senkinek a Paris Saint-Germain és a francia válogatott tinédzser szupersztárját, aki a vb-n tovább növelte eddig is őrületes értékét. Az már most látszik, hogy a következő évtized meghatározó játékosa lesz, de már 19 évesen is ki tud tűnni a rutinosabb mezőnyben.

A legfrissebb hírek szerint nincs valami jóban Neymarral a PSG-nél, könnyen lehet tehát, hogy csak az egyikük marad hosszabb távon Párizsban. Csak most fizette ki érte a PSG a teljes vételárat az egyéves kölcsön után a Monacónak, és az sem valószínű, hogy a Real olyan ajánlatot tudna tenni a szélsőért, amire Katarban nem tudnának nemet mondani. Tehát leginkább Mbappén, illetve Neymarral való viszonyán múlik, hogy megszerezhető-e. Egész gyerekkorában Ronaldo-poszterek díszítették a falát, és ha már a példaképével együtt nem is, nélküle azért még játszhatna a Real Madridban. Bár tavaly ugye pont őket kosarazta ki a PSG kedvéért.

Még belegondolni is kegyetlen, mit művelnének a két szélen Gareth Bale-lel, akivel valószínűleg az elit futball leggyorsabb szélsőpárosát alkotnák.

A Real Madrid egyébként az elmúlt hetekben hivatalosan is cáfolta, hogy ajánlatot tettek volna Neymarért és Mbappéért, de azóta sok minden változott.

Eden Hazard

Egy-két éve már folyamatosan megy a pletyka, hogy a Real Madrid szeretné megszerezni a Chelsea belga szélsőjét, és erre 2018 nyarán komoly esélyük is van, miután a Chelsea lemaradt a BL-szereplésről. Gólokban ugyan biztos nem pótolná Cristiano Ronaldót, ám mivel rengeteg gólpasszt ad, egy megfelelő csatár érkezésével – vagy Benzema fontosabbá válásával – kulcsszerepe lehetne a Real Madridban.

A Realhoz jól becsatornázott AS szerint a belga csak C terv lenne Madridban, de ha nem marad más, alighanem vele is jól járnának. Hazard szerződése ugyan még 2020-ig érvényes, de régóta húzódik a további hosszabbítása, és az edzőkérdés is megoldatlan egyelőre a Chelsea-nél: szinte biztos, hogy Antonio Conte távozni fog, de még nem nevezték ki a helyére Maurizio Sarrit.

Harry Kane

Hagyományt teremthetne Real Madrid azzal, hogy időről időre megveszi a Tottenham legjobbját – Luka Modrić és Gareth Bale után a csatár Kane-re is lecsaphatnának, főleg, hogy tényleg rettenetes mennyiségű gólt kell pótolniuk C. Ronaldo távozásával. Kane az elmúlt négy szezonban 33,75-ös gólátlagot hozott össze, ami ugyan nem veri Ronaldóét, de kezdetnek nem rossz.

Még csak 24 éves, erős, fizikálisan is bírná a kemény spanyol védők között, és a rögzített szituációknál is nagyon veszélyes, ezt a vb-n is bemutatta.

A Real Madrid viszont pont a két fenti ügylet óta nincs jóban a Tottenham-elnök Daniel Levyvel, ami biztos komoly százalékokkal növelné az eladási árát, már csak azért is, mert a vb előtt hosszabbított hat évvel csapatnál.

Robert Lewandowski

A Bayern München lengyel csatára korábban nyíltan vállalta, hogy szívesen igazolna a Real Madridhoz, de a Bayern München erről hallani sem akar. A vb-n ugyan nem volt valami nagy formában, de a Bayernben végig Európa egyik legveszélyesebb csatára volt, és a góljaira nagy szükség lenne Madridban. Viszont már 30 éves, vagyis nem a következő évtized meghatározó alakja.

Paulo Dybala

Jelenleg hivatalosan is csapattársak Cristiano Ronaldóval, de lehet, hogy pont ő lesz az, aki kiszorul a Juventusnál a portugál érkezésével. A sztár-faktor viszont nincs meg benne még úgy sem, hogy három idény alatt 52 bajnoki gólja volt: a vb-n egy szenvedő argentin csapatba sem tudott bekerülni, ez pedig kevés lehet a madridi szurkolóknak kárpótlásként.

A leendő vb-aranylabdás*

(*vagy vb-felfedezett)

A Real Madrid szereti begyűjteni a világbajnokságokon jól teljesítő játékosokat. 2002-ben Ronaldót, 2006-ban Fabio Cannavarót, 2010-ben Sami Khedirát és Mesut Özilt szúrták ki a vb-n, 2014-ben Toni Kroost és a vb-aranylabdás James Rodríguezt vették meg.

Idén kicsit nehezebb helyzetben lesznek az Aranylabda legesélyesebbjeivel, a fogadóirodák oddsai alapján ugyanis Kylian Mbappé, Harry Kane és Eden Hazard esetét már átvettük, Luka Modrić már náluk játszik, Antoine Griezmann pedig pont a vb előtt hosszabbított a rivális Atlético Madridnál. De valakit majd csak találnak a vb-sztárok közül, akit megszerezhetnek.