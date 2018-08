Klasszikus középcsatár kell a Real Madridnak

Nem indult túl jól a szezon a Real Madrid számára, az Atlético ellen elbukott európai Szuperkupa után a spanyol sajtó azzal foglalkozott a legtöbbet, hogy a madridi klubnak még igazolni kellene a bajnokság kezdete előtt.

A Marca most arról ír, hogy Lopeteguinal csatárra lenne szüksége, amolyan klasszikus 9-esre. Egy erőteljes csatárra, amely bővítheti a variációs lehetőségeket, illetve alternatívát nyújtson Karim Benzema és Gareth Bale számára.

A lap meg is említi azokat a neveket, akik közül választathat a Real edzője. Az első ilyen a Valencia játékosa, Rodrigo, akinek a játéka nagyon tetszik a szakmai stábnak. Bár a lap 60 millió eurót emleget, a hírek szerint a Valencia 100 millió körül válna meg U21-es válogatottjától.

A másik csatára az Internzionale játékosa Mauro Icardi, akit már a télen is vitt volna a Real, de akkor visszautasították az ajánlatot. Állítólag egy hete Madridból posztolt a csatár az Instagramjára, így könnyen lehet, hogy a tárgyalások már elkezdődtek.

Két Németországban futballozót hoz még szóba a cikk. Az egyik Timo Werner, a RB Leipzig német válogatott csatára, de őt a Bayern is vinné, ha Robert Lewandowski valóban elhagyja a bajorokat, amelyről egyre több szó esett a nyári átigazolás során. Így aztán a lengyel válogatott csatára is szóba került a Realnál. Végül felmerült Mariano neve is, aki nagyszerű szezont futott a Lyonban.

Akárki is lesz az, napokon belül várhatóan bejelentik a csatár érkezését. Még az is lehet, hogy az öt csatáron kívül valaki más lesz a befutó.