Mbappé lehet a Real nyarának megkoronázása

A spanyol sajtó az elmúlt időszakban elég sokat foglalkozott azzal, hogy a Real Madridnak szüksége lenne még egy csatárra, most pedig úgy tűnik, hogy az eddigi nevek helyett egy igazi nagyágyúra is lesz esélye a spanyol csapatnak. Nemsokára döntés születik az UEFA-nál a PSG ügyében, ha pedig kiderül, hogy megsértették a pénzügyi fair play szabályait, akkor kénytelenek lesznek eladni valamelyik sztárjátékosukat – írja az AS.

A PSG ügye elég régóta húzódik már, júniusban le is zárták egyszer, de a La Liga kérésére július elején újra elkezdtek vizsgálódni, augusztus 30-án pedig döntést is hoznak majd. Mbappé jelenleg ugye kölcsönben van a csapatnál, hétfőn jár majd le ez az időszak, ami azt jelenti, hogy a párizsiaknak azonnal ki kéne fizetni a 180 millió eurós vételárát a Monacónak. Ha az UEFA úgy dönt, hogy megsértették a pénzügyi fair play szabályait, akkor

vagy rögtön el is kéne adniuk a játékost,

vagy nem fizetnek, hanem visszaküldik Mbappét a Monacóhoz.

Az olasz és az angol átigazolási időszak már lezárult, a spanyol viszont még nem, és augusztus 31-ig nem is fog, így jelenleg a Real Madrid az egyetlen olyan csapat, aki reálisan megszerezheti a francia csatárt, a PSG szankcionálása esetében pedig még egy napjuk lenne nyélbe ütni az üzletet.

Persze Mbappé tavaly pont a Realt kosarazta ki a PSG kedvéért, a madridiak pedig korábban már cáfolták, hogy ajánlatot tettek volna a játékosra. Ettől függetlenül ugyanakkor kizárt, hogy a Real elszalasszon egy ilyen lehetőséget, úgyhogy ha az UEFA megbünteti a francia csapatot, akkor valószínűleg csak Mbappén múlik majd, hogy a Realban folytatja-e.