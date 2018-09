A nap csele után pofára esett a félrenézős lövéssel

Az argentin ajaxos jobban nem is szúrhatta el a beadást.

A Real Madrid szerdán simán átgázolt a Román, Isco és Bale mellett a C. Ronaldo mezét megöröklő Mariano Diaz is betalált, de ennél is lehetett volna nagyobb a győzelem, ha Asensio nem szórakoz el egy ajtó-ablak helyzetet.

A csereként beállt csatár a tizenhatoson belül kapott labdát Iscótól, és egy egészen káprázatos csellel két védőt is átvert, így már csak Robin Olsen kapuson kellett volna túljuttatnia a labdát. Ezen a ponton viszont még tovább akarta cifrázni a dolgot, hogy ne mondjuk, meg akarta alázni a kapust, és félrenézett a lövés előtt, hogy az úgynevezett no look-kal rúgja be.

Ha bemegy, tényleg iszonyat nagy királynak érezhette volna magát, de Olsen bal lábbal hárítani tudott, így inkább kínos lett az egész.

Persze a végeredmény tekintetében nem igazán számított már ez az egy gól, de ránézésre Julen Lopetegui, a Real edzője azért jobban örült volna, ha a spanyol a képességei fitogtatása helyett inkább csak szerényen elgurítja a labdát a Roma kapusa mellett.

Ideje mondjuk még van: Marco Asensio még csak 22 éves, de már most a legnagyobb spanyol tehetségnek tartják.