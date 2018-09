Elhagyhatta a kórházat a Real spanyol sztárja

Még az egyenlítésért is meg kellett küzdeniük a Bilbao ellen idegenben Lopeteguiéknek.

Szerdán elhagyhatta a kórházat Isco, a Real Madrid spanyol középpályása, aki kedden esett át vakbélműtéten, miután erős hasi fájdalmakkal érkezett meg a csapat edzésére – írja az MTI.

A klub közleménye szerint a 23 éves támadó a Real orvosi stábjának felügyeletével kezdi meg a lábadozást. Arról nem írtak, hogy mennyi időt kell kihagynia, de a spanyol AS című lap szerint akár egy hónapos kényszerpihenő is várhat a középpályásra. A lap szerint egyébként így Ceballos kerülhet majd be a csapatba.

Ha tényleg így lesz, az nagy érvágás lehet a madridiaknak, eddig ugyanis Isco volt az egyik elgjobb játékosuk ebben a szezonban: hét meccsen kétszer is betalált és egy gólpasszt is kiosztott.