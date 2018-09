Túl jók voltak a kapusok, nem született gól a madridi derbin

Az Atlético Madridot fogadta a Real a La Liga 7. fordulójában. Az volt az első félidő a vendégeké volt, a második a Realé, de a két kapus parádés napot fogott ki, így gól nélküli döntetlennel végződött a madridi derbi.

Az első játékrészben mindkét csapatnak akadtak helyzetei, nagyon jól játszott mindkét csapat, de egyértelműen az Atlético dominált. Griezmann és Costa is óriási ziccerben hibázott, vagy mondjuk úgy, Courtois védett kétszer is óriásit – egyértelműen a kapus volt a Real Madrid legjobbja. A hazai csapatnak inkább csak kisebb helyzetei voltak, de Gareth Bale így is megszerezhette volna a vezetést, ha 30 centiméterrel pontosabban céloz.

A walesi egyébként megsérült, a szünetben le kellett cserélni.

13 Galéria: Real Madrid Atlético Madrid 0-0Fotó: Sergio Perez / Reuters Galéria: Real Madrid Atlético Madrid 0-0 (Fotó: Sergio Perez / Reuters)

A második félidőben valamiért nagyot zuhan az iram és színvonal, az Atlético például teljesen eltűnt, esélye sem volt a gólszerzésre. Az irányítást egyre inkább átvette a Real, többet volt a labda a hazaiaknál és többször is próbálkoztak lövéssel, de a vendégek kapusa legalább olyan jól védett, mint Courtois.

A meccs képe alapján igazságos a döntetlen, de ezzel egyik csapat sem tudta igazán kihasználni, hogy botlott a Barcelona.

1a