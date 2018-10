Hazard az Aranylabda miatt is menne a Realba

Már a nyáron is volt arról szó, hogy a belga Eden Hazard a Chelsea-ból a Real Madridba igazol. A transzferből nem lett semmi, de csak idő kérdése, hogy a támadó átigazoljon. Most már az Aranylabda is erre motiválja.

Hazard a belgákkal szerzett világbajnoki bronzérme után is nagy formában futballozik, a Premier League-ben már hét gólt szerzett, a Ligakupában is vágott egy nagyszerű gólt. Nem sok hozzá fogható játékos van most az angol bajnokságban.

A belga ott van az Aranylabdára jelölt 30 futballista között, de nem számít igazán esélyesnek a végső sikerre. A Belgiummal Nemzetek Ligája-meccsre készülő Hazard-t újságírók kérdezték arról, hogy Spanyolországba kell mennie ahhoz, hogy aranylabdás legyen.

„Ezért is akarok odamenni, talán" – mondta mosolyogva a Yahoo Sport szerint.

Hazard 2020-ig szerződött le a Chelsea-vel, szinte biztosan távozik, annyit már elárult, hogy nem januárban fog átigazolni. Jó eséllyel a jövő nyáron kerülhet a Realba.

„A Real Madrid a világ legjobb klubja, gyerekkori álmom. Néha úgy ébredek, hogy az van a fejembe, menni akarok. Aztán néha azt gondolom, maradni akarok. Nehéz döntés" – mondta.