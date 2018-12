Solari gyémántra bukkant a Real B-ben

Hiányposzton akadt kiváló utánpótlás-játékosra Santiago Solari, a Real Madrid vezetőedzője, aki pont azt a Castillát, vagyis a Real B csapatát irányította előléptetése előtt, ahonnan érkezett a nagy decemberi felfedezett, Marcos Llorente.

A 23 éves Llorente védekező középpályás – itt a Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos hármas mögött nem maradt igazán jó cseréje a Realnak, amióta kölcsönadták a Chelsea-hez a kevés lehetőséghez jutó Mateo Kovacicot.

Llorente sem kifejezetten erőből játszotta be magát a kezdőbe, Casemiro sérülése miatt kellett bizonyítania, november legvége óta viszont hét meccsen is kezdő volt, az al-Ain elleni klubvilágbajnoki döntőben pedig be is talált, méghozzá nem akármilyen góllal.

A Marca egyenesen Llorentét látta a legjobb realosnak a döntőben, és a klubvilágbajnokságon mutatott teljesítményével alighanem hosszabb távon is bejátszotta magát a csapatba.

Ez egyébként elég nagy fordulat azok után, hogy november végén még az volt a terv, hogy újra kölcsönadják a Alavésnek, miután addig az egész szezonban 41 pályán töltött perce volt.

Llorente a Real saját nevelésű játékosa, 2008-ban, 13 évesen szerezték meg a szintén madridi Rayo Majadahondától a madridi születésű középpályást, aki 2014-16 között a Castillát erősítette, majd egy szezonra az Alavéshez került kölcsönbe. A 2015-16-os szezonban egyébként három meccsen lehetőséghez jutott a felnőtt Realban, aztán 20 meccse volt az Alavésből visszatérve, idén már 10-nél és egy gólnál jár.

llorente