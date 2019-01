Egyértelmű büntetőtől fosztották meg a Realt

Vasárnap este a Real Madrid nagy meglepetésre otthon kapott ki 2-0-ra a Real Sociedadtól a spanyol futballbajnokság 18. fordulójában. Igaz, hogy már a 3. percben mattolták a madridiakat, de az is igaz, hogy egy teljesen jogos büntetőt vettek el a Realtól, így akár másképp is alakulhatott volna a végeredmény.

Az addigra már emberhátrányban játszó Real Madrid a 79. percben egyenlíthetett volna. A bal oldalról a 16-oson belülre erőszakosan betörő Junior Vinicus jól pöckölte el a labdát Rulli, a Real Sociedad kapusa mellett, aki már csak a csatár lábát tudta elütni.

Az egy dolog, hogy José Luis Munuera játékvezető nagyvonalúan továbbot intett, de még fel sem merült benne, hogy esetleg videón utána nézzenek az esetnek. Erre hívta a figyelmet Sergio Ramos is, aki szerint érthetetlen, hogy miért nem nézték vissza az esetet.

Az eset két főszereplője, Guillermo Rulli és Junior Vinicius is a twitterén bizonygatta a saját igazát. Rulli szerint ujjheggyel hozzáért a labdához, amely egy videófelvétel szerint igaz is ugyan, de az is, hogy ez abszolút nem befolyásolta a labda útját és egyértelműen akasztotta Viniciust.

Aca se ve mejor rulli 👇 pic.twitter.com/eLjX5syQ0e — Mauroli Xd (@1987mauro1) January 6, 2019

Természetesen megszólalt Santiago Solari, a Real edzője is az ügyben, aki diplomatikusan úgy fogalmazott, hogy sosem foglalkoznak a bíró ténykedésével. De azért annyit hozzátett, érthetetlen, hogy ilyen esetben miért nem vették igénybe a videóbíró segítségét.

Ami viszont tény marad, a Real Madrid a hatodik vereségét szenvedte el a bajnokságban és a Barcelona idegenbeli sikere után már 10 pont a különbség a két rivális között, miközben a Barca első helyen áll, a Real csak az ötödik.