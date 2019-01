United-adó is került a Real új középpályásának átigazolásába

A Real Madrid vasárnap otthon kapott ki 2-0-ra a Real Sociedadtól, de rögtön a meccs után sikerült is elvenniük valamelyest a dolog élét, akkor jelentették be ugyanis, hogy leigazolták Brahim Díazt a Manchester Citytől – írja az MTI.

A 19 éves középpályással 2025-ig kötött szerződést a BL-címvédő, a játékos pedig hétfőn az orvosi vizsgálatokon is átesik majd. Díaz egyébként elég ígéretes focista, ami abból is jól látszik, hogy a City még 14 évesen igazolta le a spanyol Málagától, a felnőtt csapatban pedig 17 évesen mutatkozott be.

Sok lehetőséget ugyanakkor nem kapott Guardiolától: idén bajnoki meccsen egyáltalán nem lépett még pályára, a vezetőedző csak a Chelsea elleni Szuperkupa-találkozón, valamint három Ligakupa-összecsapáson számított a középpályás játékára.

Ennek fényében nem meglepő, hogy a City elboltolta őt, főleg mert ők is elég jól jártak a dologgal: annak idején 200 ezer fontot fizettek a játékosért, most viszont 22 millióért passzolták le a Realnak, a vételár ráadásul a teljesítményétől függően még feljebb kúszhat majd.

Emellett egy elég érdekes kitétel is került a szerződésbe, amit a szaklapok csak "United-adóként" emlegetnek, a City ugyanis kikötötte, hogy

ha esetleg a manchesteri riválisnak adnák el Díazt, akkor az alap 15 százalékos honorárium helyett 40 százalékot kapnak a vételárból.

A fiatal spanyol játékos egyébként másfél éve barátságos mérkőzésen gólt szerzett a Real Madrid ellen, azt a találkozót a Manchester City 4-1-re nyerte meg.