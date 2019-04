Varane a nyáron otthagyná a Realt

Hiába tért vissza Zinedine Zidane a csapathoz, hogy a Real Madrid középhátvédje, Raphael Varane távozni akar Madridból a bajnokság végén, és ez annyira biztosnak tűnő ígéret, hogy a csapatnál már el is kezdték keresni a világbajnok játékos utódját. Varane egyébként nem csak Madridot, de az egész La Ligát el akarja hagyni spanyol sajtóhírek szerint. Az utódlásában viszont nincs egyetértés, Zinedine Zidane edző, és Florentino Pérez elnök is másban gondolkodik a helyére.

Zidane a Napoli szenegáli hátvédjét, Kalidou Koulibalyt részesíti előnyben, akit egyébként már a visszatérése előtt is régóta figyelt a madridi klub. De hiába őt vinné Zidane, lehet, hogy Pérez a saját elképzelését erőltetné.

Az elnök ugyanis az Atlético Madrid védőjét, José María Giménezt nézte ki Varane pótlására, sőt, tavaly decemberben állítólag már beszélgetett is az uruguayi védővel a lehetséges váltásról, amikor Giménez a Bernabéuban járt a Libertadores-kupa döntőjén.

Bárhogy is döntenek, az biztos, hogy egyik játékos megszerzése sem lesz könnyű. Az Atlético védője 2018 közepén öt évre hosszabbított a másik madridi klubnál, a kivásárlási árát pedig 120 millió euróban szabták meg, és nem valószínű, hogy sokkal olcsóbban megválna tőle az Atlético, hiszen nemrég a csapat egyik másik védője, Lucas Hernández hagyta ott őket a Bayern Münchenért, és Diego Godín távozásáról is egyre több pletykát hallani.

Giménezéshez hasonló a helyzet Koulibalyval is. A szenegáli is nemrég hosszabbított 2023-ig, az ő kivásárlási ára pedig még Giménezénél is több, 150 millió euró, plusz a Napoli edzője, Carlo Ancelotti már korábban kijelentette, foggal-körömmel fog ragaszkodni a védőjéhez.