Benzema: Ronaldo a szorgalom nélkül, balhékkal

2004. májusában Franciaország rendezte az U17-es Európa-bajnokságot. A franciák ezelőtt soha nem tudtak a kontinens legjobbjai lenni ebben a korosztályban, ezelőtt három döntőt is elveszítettek. A hazai pálya mellett azért is volt fontos számukra ez a torna, mert egy kiemelkedően tehetséges generációnak adott lehetőséget.

Philippe Bergeroo szövetségi kapitány olyan 1987. január 1-je után született játékosok közül válogathatott, mint Jérémy Ménez, Samir Nasri, Hatem Ben Arfa vagy Karim Benzema. A francia keret erejét mutatta az is, hogy ebből a csapatból kilencen lettek felnőtt válogatottak, igaz, nem mindannyian francia színekben.

A franciák három győzelemmel tudták le a csoportkört, az elődöntőben a portugálokat, a döntőben pedig a Piquével és Fabregassal felálló spanyolokat múlták felül. Nasri, Ben Arfa és Benzema további pályafutása több szempontból is nagyon hasonlóan alakult, igazán egyikük sem tudta beváltani a hozzájuk fűzött reményeket. Közülük Karim Benzema jutott a legmagasabbra, és lett Európa egyik legeredményesebb játékosa, de karrierje így sem lesz teljes.

Jókor, jó helyen

Benzema Lyon külvárosában, Bronban született és nőtt fel, első egyesülete a Bron Terraillon SC volt. Egy helyi, ifjúsági tornán 2-0-ra legyőzték a városi óriás, Olympique Lyon korosztályos csapatát, mindkét gólt Benzema szerezte. A Lyon megfigyelői azonnal kiszúrták a kilencéves tehetséget, és egyből szerződtették. Egykori lyoni edzője, Robert Valette mondta róla, hogy Karim egy szerény és visszahúzódó fiú volt, aki nem akart a figyelem középpontjába kerülni. A csapatába könnyen beilleszkedett, és igazán sosem volt bajkeverő. A gondok akkor kezdődtek, amikor a barátaival lógott a külváros utcáin. A Lyonnál felismerték ezt, és mindent megtettek azért, hogy kiszakítsák őt a közegéből. Ő volt az egyetlen játékos a városból, akit a klub a saját akadémiájára költöztetett, hogy semmi ne vonja el a figyelmét a labdáról. Amikor aztán betöltötte a 18-at, el kellett hagynia az intézményt.

Ahogy elkezdett sok pénzt keresni, a régi barátai egyből ott termettek körülötte.

- emlékezett vissza arra az időszakra egykori edzője.

A 90-es években a Lyon még nem számított a francia bajnokság legerősebb csapatának, de Jean-Michel Aulas elnök-tulajdonos eltökélte, hogy változtat ezen a helyzeten. Ennek a víziónak az egyik alapja a legmagasabb szintű kiválasztás, és utánpótlásképzés megteremtése volt. Nem csak a régió, de az egész ország legtehetségesebb játékosait próbálta Lyonba csábítani, hogy ott a legjobb edzők kezei alatt fejlődhessenek. Így került a klubhoz Hatem Ben Arfa is, aki a világhírű Clairefontaine Akadémiát hagyta ott a Lyon kedvéért. Ben Arfa tökéletes ellentéte volt Benzemának, nála mindennaposak voltak a szóváltások a csapattársaival, és olykor edzőivel is.

Aulas terve nem sokkal később meg is valósult. 1999-re látta úgy, hogy elérkezett a szintlépés ideje. Francia rekordot jelentő, 18 millió euróért leigazolta a Barcelonától Sonny Andersont, és ezzel egy új éra kezdődött a klubnál. Először a Ligakupát nyerték meg 2001-ben, majd egy évvel később, a Lens-t az utolsó fordulóban megelőzve, történetük első bajnoki címét is megszerezték, amit még további hat első hely követett.

A francia futballban egyetlen másik klubnak sem volt ilyen hosszú domináns korszaka.

A Lyon a Bajnokok Ligájában is bizonyított, a sorozat állandó résztvevője lett, ahol a legnagyobb európai klubokkal is felvette a versenyt.

A következő Zidane?

A futballban, és különösen a franciáknál gyakori jelenség, hogy az új tehetségeket hamar korábbi klasszisok utódjául kiáltják ki. Így lett Gourcuff, Nasri vagy Ben Arfa is az új Zidane. Pláne nem kerülhette el az összehasonlítást egy algériai származású fiatal, még ha nem is azonos poszton és szerepkörben játszik, mint Zidane. A valóságban ezek a jóslatok csak a legritkább esetben szoktak valóra válni, erre számtalan magyar példát is lehetne hozni.

Benzema a korosztályos bajnokságokban és válogatottakban is ontotta a gólokat, miközben a felnőtt csapat meccsein labdaszedő volt. A Lyonnál nem dobták azonnal a mély vízbe, már ifjúsági Európa-bajnok volt, amikor először lehetőséget kapott. Nem sokkal a 18. születésnapja után mutatkozhatott be a Ligue 1-ben, a Metz elleni bajnokin csereként küldte pályára Paul Le Guen edző. Nyolc perc elég is volt ahhoz, hogy gólpasszt adjon Bryan Bergougnoux-nak.

Az első találatára közel egy évet kellett várni, a 2005-ös BL-csoportkör utolsó meccsén a Lyon a Rosenborggal játszott. Ekkor Gérard Houllier volt a Lyon edzője, akinél először kezdett. A 33. percben góllal hálálta meg a bizalmat, a Lyon 2-1-re nyert azon az estén. Az első teljes, profi szezonját 4 góllal zárta, ami nem tűnik soknak, viszont olyan tapasztalt társakkal kellett megküzdenie a csapatba kerülésért, mint Sylvain Wiltord, Fred és John Carew.

2007-ben ismerhette meg mindenki Benzemát. Néhány meghatározó játékos távozása után ő és Ben Arfa lettek a Lyon új kulcsjátékosai, Benzema még a tízes mezt is megörökölte Florentin Maloudatól. A szezonban 52 mérkőzésen 31 gólt szerzett, 20 találttal a bajnokság gólkirálya lett. Mindezt 21 évesen sikerült elérnie.

Ilyen fiatal gólkirálya azóta sem volt a Ligue 1-nak.

(Most lesz először, a PSG-s Kylian Mbappé.)

Benzema teljesítménye és mutatói után Európa topcsapatai álltak sorban érte, de Aulas nem minden áron akarta elengedni őt. Már a szezon közben szerződést hosszabbítottak vele, ami után ő lett a Ligue 1 legjobban fizetett játékosa.

Időközben a felnőtt válogatottban is bemutatkozhatott, amiben szerepet játszott az is, hogy az algériai szövetség megkörnyékezte, hogy őket válassza a francia válogatott helyett. A Francia Labdarúgó Szövetség nem engedhette meg magának, hogy egy ilyen tehetséget elveszítsen, ezért Raymond Domenech az osztrákok elleni barátságos meccsre be is hívta őt a keretbe. A félidőben Djibril Cissét váltotta, néhány perccel később ő szerezte a találkozó egyetlen gólját. Álomszerű kezdés.

A 2008-09-es szezonban a Lyon lejtmenetbe került, hét év után elveszítették a bajnoki címet. Benzema csak második helyen végzett a góllövőlistán, de így is egyértelmű volt, hogy kinőtte a francia bajnokságot.

A Lyon elfogadta a Real Madrid 35 millió eurós ajánlatát, így Benzema gyerekkori példaképe, a brazil Ronaldo egykori csapatában folytathatta pályafutását.

Újra galaktikus csapat épül

Florentino Perez ekkor szerezte vissza a Real Madrid elnöki székét, és azonnal gigantikus költekezésbe kezdett. Benzema mellett ekkor igazolt Madridba Cristiano Ronaldo, Kaká és Xabi Alonso is, hogy csak a legnagyobb neveket említsük. Az eladott játékosokból befolyó összeget is figyelembe véve összesen 170 millió eurót költöttek új igazolásokra. A bevételeket figyelmen kívül hagyva 300 millió körül volt a kiadás.

Valóságos paradigmaváltás volt a futballpiacon a gazdasági válság után, ami alapjaiban határozta meg a következő évek átigazolási időszakait.

Hiába a hatalmas átigazolási díj, Manuel Pellegrini vezetőedzőnél Gonzalo Higuain volt az első számú csatár. A fontosabb meccseken általában az argentin volt a kezdő, miközben Benzema csak lassan illeszkedett be új csapatába. A spanyol újságok felrótták neki, hogy lassan tanulja a spanyol nyelvet, és a gyengébb teljesítménye után már a következő Anelkát látták benne, aki korábban egy igen rövid és kevésbé sikeres időszakot töltött a Realnál.

Már akkor is honfitársa és a klub ikonja, Zidane vette védelmébe a nyilvánosság előtt.

Az első madridi idénye nem a várakozások szerint alakult, mindössze 9 gólt szerzett 33 meccsen.

Az első botlás

2010. április 18-án jelent meg az a hír, hogy egy francia prostituált, Zahia Dehar a francia válogatott négy játékosával is viszonyba került, mielőtt betöltötte volna a 18. életévét. Később kiderült, hogy a szóban forgó játékosok Sidney Govou, Hatem Ben Arfa, Franck Ribéry és Karim Benzema voltak.

Az ügyben a rendőrség kihallgatta, majd őrizetbe vette Ribéryt és Benzemát, mivel a kiskorúval folytatott szexuális viszony három év börtönnel is büntethető a francia törvények szerint. Ribéry beismerte a történteket, Benzema végig tagadott. Zahia később bevallotta, hogy a játékosok nem voltak tisztában a valódi életkorával. Az ügy kirobbanása után négy évvel végül felmentették a két játékost az ellenük indított perben. Ha a komolyabb szankciókat meg is úszták, a botrány komolyan ártott a hírnevüknek, aminek Benzema esetében még további következményei lettek. A gyengén sikerült szezon után Domenech nem is válogatta be a 2010-es világbajnokságra utazó keretbe.

Út a kezdőbe

Pellegrini nem élte túl, hogy az elköltött százmilliók után sem nyert a Real kupákat. Perez elnök nem tétlenkedett, a világ akkor legkeresettebb edzőjét, a friss Bajnokok Ligája-győztes José Mourinhót kivásárolta az Intertől. Kezdetben most is Higuain élvezte az edző bizalmát, de egy sérülés mindent megváltoztatott. Az argentin csatárnál december elején porckorongsérvet diagnosztizáltak, a műtét után 3 hónapot kellett kihagynia. Ez nyitotta meg az utat Benzemának, aki élt is a kínálkozó lehetőséggel.

Bizonyította Mourinhónak, hogy kezdőként is számíthat rá, valamint a madridi közönségnek, hogy nem csak egy tévedés volt a leigazolása. A bajnokság második felében 14 gólt szerzett, ez pontosan 13-mal volt több, mint az őszi termése. A nyolcaddöntő különleges volt számára, mivel ismét a Lyon várt rájuk. Ezúttal Benzema a párharc mindkét meccsén betalált,

így a Real Madrid 6 év után először jutott túl a kieséses szakasz első körén.

A szezonban ötször is játszottak a Barcelonával, április 16. és május 3. között négy El Clásciot is rendeztek, ezeken Benzema csak 58 percnyi lehetőséget kapott Mourinhótól. A bajnokságban nem tudták megelőzni a Barcát, viszont a Spanyol Kupa döntőjében legyőzték. A BL-elődöntőkben, egy sokáig emlékezetes párharc végén, a Barcelona jutott tovább.

A következő év a csapatnak és Benzemának is előrelépést hozott. A bajnokság kezdete előtt megfogadta Zidane és a szövetségi kapitány, Laurent Blanc tanácsát,

és 8 kilótól szabadult meg a rajtig.

Erőfeszítéseit Mourinho is értékelte, a támadórangsorban már egyértelműen Higuain elé került, közel 800 perccel töltött többet a pályán, mint az argentin. Benzema 32, Higuain 26 gólt ért el, ezek kiemelkedő számok, de Cristiano Ronaldo jócskán a háttérbe szorította mindkettőjüket. A portugál aranylabdás egyedül több találatig jutott (60), mint a két csatár összesen. Ronaldo vezetésével a Real Madrid újra elhódította a bajnoki címet, spanyol bajnoki rekordot jelentő 100 pontot gyűjtöttek és 121 gólt szereztek. Viszont a Bajnokok Ligájában most sem sikerült az áttörés, ezúttal a Bayern állította meg őket az elődöntőben.

Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo

Mourinhót Madridban is utolérte a harmadik szezonos szindrómája, ami a későbbi edzői sorsát is jellemezte. A Barcelonával folytatott rivalizálás, az állandó ellenségkeresés valódi háborús pszichózist teremtett a klubon belül. Nem is csoda, hogy ilyen körülmények között elveszítette az öltöző irányítását, és szembekerült a csapat két hangadójával, Iker Casillassal és Sergio Ramossal. A klub már a bajnokság vége előtt bejelentette, hogy Mourinho távozni fog a posztjáról.

Florentino Perez ismét alapjaiban forgatta fel a szétesett csapatot, a változások egyik legfőbb nyertese Benzema lett. Perez több korábbi kulcsjátékost is eladott, köztük Gonzalo Higuaint a Napolinak. A nyár slágere Gareth Bale volt, akiért legalább 100 millió eurót fizettek a Tottenhamnek, amivel Cristiano Ronaldo átigazolási rekordját döntötték meg. A walesi szélső leigazolása egyfajta válasz is volt a Barcelonának, akik szintén ekkor szerződtették a csodagyereknek tartott Neymart.

A játékoskeret átalakításánál is fontosabb volt az új edző megtalálása. A választás az olasz edzőlegendára, Carlo Ancelottira esett, aki a Milannal kétszer nyerte meg a Bajnokok Ligáját. Ancelotti Zidane-t nevezte ki asszisztensének, aki korábban a klub tanácsadója, majd a sportigazgatója volt. A bajnokság 4. fordulójában, a Villarreal otthonában jött el az az alkalom, hogy Bale, Benzema és Cristiano Ronaldo egyszerre a pályán legyen a Real Madridban,

ezzel megszületett a BBC.

A meccs egyébként 2-2-re végződött, a Real góljait Ronaldo és Bale szerezték.

Ancelotti fokozatosan a játékosaihoz igazította a csapat taktikáját, ami tavaszra a 4-3-3-as felállásban öltött alakot, amiben a három támadó természetesen a BBC volt. Ki kell emelni az egy sorral mögöttük játszó Luka Modricot, aki a védelem és a támadósor közötti kapcsolatot jelentette azzal, hogy a megszerzett labdákat azonnal, a lehető legpontosabbon továbbította a BBC tagjainak. Ennek köszönhetően a Real Madrid egy félelmetesen gyorsan kontrázó csapattá alakult, amit a legjobban a BL-elődöntőben mutattak meg.

A címvédő Bayernt 5-0-ás összesítéssel semmisítették meg. A Bernabéu Stadionban játszott odavágó egyetlen gólját Benzema szerezte, miközben a Real csak 35 százalékban birtokolta a labdát. A visszavágón is remekül működött Ancelotti taktikája, Sergio Ramos két korai fejesgóljával percek alatt eldöntötték a párharcot.

A Real Madrid 12 év után jutott be ismét a Bajnokok Ligája döntőjébe, ahol a városi rivális Atletico Madrid várt rájuk.

A 93. percig úgy tűnt, hogy az Atletico nyeri a trófeát, de ekkor ismét jött Ramos, és egy újabb fejesgóllal hosszabbításra mentette a meccset. A ráadásban a Real Bale és Marcelo góljaival, valamint Ronaldo tizenegyesével végül

4-1-re nyerte meg a klub történetének 10. BEK/BL címét.

Benzema kulcsszerepet kapott a szezonban, a BBC tagjai közül ő játszotta a legtöbb percet, és Ronaldo után a csapat második legeredményesebb játékosa volt 24 góllal.

A világfutball tetején

2016. elején a Real Madrid 2-2-es döntetlent játszott Valenciában, ami után végleg elfogyott a bizalom Rafa Benítez iránt, a helyét Zinedine Zidane, a Real második csapatának edzője vette át. Ami ez után történt, arra senki sem számított. Zidane irányításával a Real Madrid sorozatban háromszor nyerte meg a Bajnokok Ligáját.

A Bajnokok Ligája 1992-es indulása óta még egyetlen csapat sem tudta megvédeni a címét, főleg nem kétszer. Eközben Benzema egyre feljebb tornászta magát a különböző góllövőlistákon is.

A BL-ben eddig 60 gólt szerzett, amivel nemcsak hogy ő a sorozat legjobb franciája - megelőzte Thierry Henryt is -, de csak C. Ronaldo, Messi és Raúl lőtt nála többet, negyedik az örökrangsorban.

11 góllal van lemaradva Raúltól.

A Real Madrid örök góllövőlistáján 222 góllal hatodik, Cristiano Ronaldo, Raúl, Di Stefano, Santillana és Puskás előzi meg. Benzema a spanyol bajnokság történetének hetedik legeredményesebb Real-játékosa.

Zsarolás és számkivetettség

A 2015 végén kirobbant, újabb Benzema-botrány kulcsszereplője Karim Zenati volt. Ő Benzema legjobb gyerekkori barátja, együtt nőttek fel a lyoni külváros utcáin. Benzema karrierjének kezdete óta szinte árnyékként követi barátját mindenhová. Zenati korábban többször is összetűzésbe került a törvénnyel, a börtönt nem egy alkalommal járta meg.

Zenati birtokába került egy olyan felvétel, amelyen Mathieu Valbuena, a francia válogatott játékosa egy hölgy társaságát élvezi, aki történetesen nem a felesége. Zenati ezzel próbálta meg zsarolni Valbuenat, 150 ezer eurót követelt azért, hogy ne hozza nyilvánosságra a filmet. A zsarolásban Valbuena válogatott társa, Benzema közvetítőként vett részt. Benzemát a rendőrség őrizetbe vette, és az éjszakát a versailles-i rendőrségen töltötte.

Az ügy végül felmentéssel zárult, de a francia közvélemény az újabb botrányt már nem bocsájtotta meg Benzemának. Egy ilyen játékosnak többé nincs keresnivalója a francia válogatottban. Noël Le Graët, a szövetség elnöke és Didier Deschamps szövetségi kapitány végül arra jutottak, hogy a jövőben nem számolnak Benzemával. A döntés következményeként nem lehetett ott a hazai rendezésű Európa-bajnokságon és az oroszországi világbajnokságon, amit nélküle nyert meg a francia válogatott.

Csak a Real Madrid maradt

De ott Benzema ebben a szezonban is folytatta a góllövést. Cristiano Ronaldo a nyáron eligazolt a zsinórban harmadszor is BL-győztes csapatból, Benzema újra középcsatárrá vált az új edzőnél, Julen Lopeteguinél majd annak novemberi kirúgása után Santiago Solarinál is. Solarit is lecserélték, miután kétszer kikapott a Barcelonától, de Benzema szerencséjére az új edző a régi lett, Zinedine Zidane.

Benzemának voltak hullámvölgyei, de azt nem lehet mondani, hogy az edzőket miatta menesztették volna, és Zidane érkezésével még inkább magára talált. Annyira, hogy a jelenlegi állás szerint

ő lőtte a Madrid utóbbi nyolc gólját,

rajta kívül senki nem talált be a csapatból. 57 éve Puskás hét gólig jutott zsinórban, Benzema már már öröknek gondolt csúcsot döntött meg az Athletic Bilbaónak lőtt mesterhármasával. A szezonban 30 találatnál jár, ami csak kettővel marad el egyéni realos csúcsától, és ha kisebb sérüléséből időben visszatérhet, jó eséllyel döntheti meg ezt is.

Benzema nagy penge

Már a számokból is látszik, hogy nem mindennapi futballista, a BL-góllövőlistán elfoglalt negyedik helye a legmeggyőzőbb, de a Real-listás hatodik helye is kivételes tehetségre vall. Benzema nem csak eredményes, de kifejezetten technikás is, az egyik legnagyobb penge a világfutballban, nézzük csak meg két megmozdulását az utóbbi pár szezonból.

Az első a két évvel ezelőtti Atletico elleni BL-visszavágón Iscónak adott asszisztja. A Real 3-0-ra nyerte az odavágót, mindenki elkönyvelte az újabb döntőbe jutást, csakhogy az Atleti bő negyedóra után 2-0-ra vezetett a második meccsen, és visszajött a párharcba. Ha beviszi a harmadik gólt, pszichikailag necces helyzetbe kerül a Madrid. Ráadásul már csak 3 perc volt a szünetig, amit ha 2-0-val is ér el az Atleti, a szünetben újrarendezheti a sorait, és mehet a harmadik gólért. Miközben a Realnak egy gól a továbbjutást jelenti, utána még hármat úgyse kapnak be.

Kevéssel a szünet előtt Benzema egyéni akciója hozta meg az életet jelentő gólt, kispályás cselt csinált meg az alapvonalon, a klasszikus "zsebkendőnyi területen" vert át három védőt:

Ugyan tökéletes visszagurítása után a lövés még kijött a kapusról, Isco bevágta a BL-döntőt érő gólt.

Egy másik Benzema-bravúr már azonnal gólt ért, ebben az idényben a Celtának talált be a francia Modric passzából. Első ránézésre is igen pofás gól a labdaátvétel miatt, de ha kicsit jobban megnézzük, egészen extrapengés nem csak a mozdulat, de a csatár teljes mozgása.

Modric labdája ugyanis enyhén rövid, illetve nem a jó oldalra jön, így Benzemának vissza kell fordulnia érte: gyorsan kapcsol, és a levegőben, a kapunak háttal úgy veszi át a labdát, hogy fordulás közben rögtön behúzza magának ziccerbe, és még csak le sem lassul, lendületben marad.

Az pedig inkább csak a felső kamerából látszik, milyen zseniálisan húzza ki magával a védőjét egy visszamozgással, majd amikor az képtelen reagálni, mert kifelé fut lendületből, ő élesen visszavág a kapu felé. Briliáns.

Karim Benzema Született: 1987. december 19., Lyon Klubjai:

2005-2009 Olympique Lyon

148 meccs / 66 gól



2009- Real Madrid

462 meccs / 222 gól



Francia válogatott:

2007-2015

81 meccs / 27 gól



Sikerei: 4-szeres francia bajnok

Francia Kupa-győztes

Francia gólkirály -2007/08

2-szeres spanyol bajnok

2-szeres Spanyol Kupa-győztes

4-szeres Bajnokok Ligája-győztes

3-szoros Európai Szuperkupa-győztes

4-szeres Klubvilágbajnok-győztes

3-szor az év francia játékosa

Ha ezeket a videókat megnézzük, felmerülhet a kérdés, ilyen képességekkel és ekkora tehetséggel miért nem ért el még többet? Végül is szinte egész karrierjét Cristiano Ronaldo árnyékában töltötte annak ellenére - és most jó páran biztosan felszisszennek -, hogya futballhoz

semmiből nincs neki kevesebb, mint amennyi a portugál szupersztárnak van.

Két centivel alacsonyabb, ennyi, de 187 és 185 cm között gyakorlatilag nincs különbség.

Mégis nagyjából feleakkora karrier jött ki belőle, és az okokért nem kell messzire menni, elég pár bekezdést visszagörgetni, a magánéletbeli balhékig. Benzema sosem tudott úgy a futballra koncentrálni, mint Cristiano Ronaldo, sőt a pályán kívül elkövetett jó pár irtó nagy butaságot. Hiába edzett az orra előtt 9 éven át Ronaldo, ő sosem volt fele olyan szorgalmas sem, így nem érhetett el többet. Istenáldotta tehetsége ennyire lett elég.

Legalábbis eddig, mert hogy Karim Benzema karrierje még nem ért véget. Épp két gólra van attól, hogy beállítsa realos gólrekordját, és a legutóbbi hírek szerint rá is megy erre, izomsérülésével legalább az utolsó két bajnokira vissza akar térni. (Bár azoknak semmi tétjük nincs.)

A Madridot újra Zidane edzi, aki bízik benne, így a következő szezon miatt nem kell aggódnia, ha dolgozik és teljesít, még legalább egy jó realos szezon áll előtte. 32 évesen meg majd kiderül, hogy sikerül-e úgy karban tartania magát, mint Ronaldónak, és még egy-két évre kitolni a csúcsformáját.

(A cikk készítése során a Bleacher Report írására támaszkodtunk.)