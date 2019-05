Megint kikapott Zidane Realja

Zinedine Zidane visszatérése óta 10. meccsét játszotta a Real Madrid vasárnap este, San Sebastianban, a Real Sociedad vendégeként, és ötödjére sem nyert idegenben, sőt kikapott 3-1-re.

A francia edző harmadik veresége a tíz mérkőzésből, pedig már a 6. percben vezettek Brahim Diaz első realos góljával. Merino a 26. percben egyenlített, aztán a középhátvéd Vallejót kiállították a 39. percben. Egy büntetőt is összehozott az akciónál, de Willian José 11-esét Courtois kivédte.

A 10 emberes Madridot legyűrte a hazai csapat, Zaldúa az 57., Barrenetxea a 67. percben talált be, így alakult ki a 3-1. Eldőlt, hogy a Real harmadikként végez a Barcelona és az Atletico Madrid mögött, illetve az is, hogy Zidane-nak legalább augusztusig, a következő szezonig kell várnia első idegenbeli bajnoki sikerére.

Az Atleti 1-1-et játszott otthon a Sevillával, a már fordulók óta bajnok Barcelona 2-0-ás, nyögvenyelős győzelemmel heverte ki a liverpooli Bajnokok Ligája-sokkot. Az első félidőben a Getafe több gólt is rúghatott volna Messiéknek, több hatalmas helyzetet is kihagyott, majd a félidő végén egy kapusról kipattanó labdát a meccs legjobbja, Arturo Vidal spiccelt a kapuba közelről.

Ernesto Valverde csapata elég álmosan játszott a szünetig, a második félidőre feljavultak, és sokkal jobbak voltak. De még így is kapufáig jutott a Getafe a hajrában, még 1-0-nál. Az utolsó pillanatokban öngóllal alakult ki a 2-0-ás végeredmény, Messit előzték meg a védők, nehéz eldönteni, kinek az öngólja, ugyanis az egyik saját kapujára rúgta a labdát, ami a társa lábán megpattanva jutott a kapuba. Messi ünneplésként mutatta a "gólpasszos" Sergi Robertónak, hogy nem ő rúgta be. A gólt végül Dakonamnak írták be.

A Getafe a vereséggel lecsúszott a 4., BL-es helyről, a Valencia került oda, ami 3-1-re verte az Alavest. Az utolsó fordulóban még változhat a sorrend a BL-helyekért, a Sevillának is van még esélye.

A tabella alján egy nagyon pici kérdőjel maradt, hogy a Celta vagy a Girona esik-e ki, erre is a jövő szombati utolsó fordulóban kapunk hivatalos választ: a Girona gólkülönbsége hat góllal gyengébb, nagy győzelem kéne nekik, miközben a Celtát nagyon megverik.

