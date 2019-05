Zidane: Akarunk mi nyerni, csak nem tudunk

12 vereség a bajnokságban, 19 pontos rekordhátrány a Barcelona mögött, csak harmadik hely - vasárnap 0-2-es hazai zakóval ért véget a klub szezonja, Zinedine Zidane edző értékelt.

Nem az a helyzet, hogy nem akartunk nyerni, csak nem tudtunk. A legjobb dolog, ami történhet velünk, hogy vége az idénynek, és elkezdhetünk gondolkozni a következőn, amely más lesz, ebben biztos vagyok. Összetett dolog ez, de el kell fogadnunk, hogy a szezon rossz volt. Nehéz volt az elején, és nehézkesen is ért véget, velem, ez a valóság

- idézte a Marca a szezon utolsó harmadára visszatért trénert.

Az évadot Julen Lopeteguivel kezdték, ő 5-1-re kikapott a Barcelonától, így menesztették. Jött az argentin Santiago Solari, ő 3-0-ra és 1-0-ra kapott ki a Barcától Madridban, így őt is kirúgták. Érkezett Zidane, aki tavalyig zsinórban három BL-t és tavaly előtt bajnokságot nyert a Reallal, de sokat nem tudott segíteni, négyszer veszített vele a csapat 11 meccsen, idegenben ötből egyszer sem tudott győzni.



Zidane elbúcsúztatta Keylor Navas kapust, aki a Betis ellen védhetett, ő a spanyol sajtó szerint a nyáron távozik. Biztosak benne, hogy megy Gareth Bale is, aki utolsó realos meccsére be sem állhatott, az edző végig a kispadon hagyta.

Zidane azt mondta, nem tudja, mi lesz a walesivel: "Meglátjuk, fogalmam sincs, (hogy marad-e), őszintén".