A Realra sózná második legnagyobb értékét a Tottenham

A Transfermarkt adatbázisa szerint 100 millió eurós piaci értékével Christian Eriksen a Tottenham csapatának második legértékesebb játékosa a 150 millióra taksált csatár, Harry Kane mögött, és a 90 millió eurós Dele Alli előtt.

Eriksen helyzete azért érdekes, mert egyre több lap információi szerint közeledhet a Real Madridhoz, ráadásul nem a spanyol csapat vette fel a telefont a dán középpályás ügyében, hanem pont, hogy a Tottenham próbálja meg a Realnak adni a 27 éves játékost.

Eriksent tavaly nyáron nagyon vitte volna a Real Madrid, állítólag 150 millió eurót is adtak volna érte, ám akkor hallani sem akart a dologról a Tottenham, aminek elnöke, Daniel Levy most már akár 70 millió euróval is beérné Eriksenért.

Hogy mi változott? A középpályás szerződése 2020 nyarán lejár, vagy január 1-től ingyen igazolhatóvá válik, és nem hajlandó a szerződéshosszabbításra, tehát vagy még nyáron megválik tőle a Tottenham, és akkor pénzt is kap játékosáért, vagy nem lép, de akkor ingyen engedik el.

Eriksenék már madridi házakat néznek?

Több bulvárlap úgy tudja, hogy Eriksen családja már Madridban van, ahol házakat néznek a leendő transzfer miatt, ám a helyzet nem ennyire egyszerű. Zinedine Zidane állítólag egyértelműen megmondta, hogy a világbajnok Paul Pogbával akarja megerősíteni a középpályát, ám ha mégsem sikerül megszerezniük a franciát a Manchester Unitedtől, akkor mégis képbe jöhet Eriksen.