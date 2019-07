Angliába szórja felesleggé vált játékosait a Real

Újabb játékosoktól szabadult, illetve szabadul meg a Real Madrid, ráadásul Dani Ceballost és Jesús Vallejót is Angliába küldik ideiglenesen – előbbit már hivatalosan kölcsön is adták az Arsenalnak, utóbbi pedig hajszálra van attól, hogy a szintén Premier League-ben szereplő Wolverhampton játékosa legyen egy szezonra.

Dani Ceballos az idei U21-es Európa-bajnokságon játszott nagyot a spanyol válogatottban, de állítólag a vezetőedző Zinedine Zidane már a torna előtt döntött arról, hogy a fiatal középpályás nem fér be a keretbe náluk, és végül kölcsön is adták, méghozzá elég jó helyre. Ceballosnak tavaly 34 meccs jutott a Real Madridban, ezeken 3 gólt szerzett.

Ennél jóval kevesebb lehetőséget kapott a 22 éves védő, Jesús Vallejo, aki csak hétszer léphetett pályára, igaz, még így is jutott neki egy gól. Ő hivatalosan még nem távozott, de spanyol és angol lapértesülések is biztosra veszik, hogy a Wolverhamptonnak adják majd kölcsön. Vallejo számára egyébként nem lesz újdonság a kölcsönjáték, hiszen 2015-ben igazolt a Realhoz, de egyből visszaadták kölcsönbe addigi csapatának, a Real Zaragozának, majd az Eintracht Frankfurtnál is töltött egy idényt.