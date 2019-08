Szappanoperába illik a Real Madrid legnagyobb belharca

Múlt héten kihirdette a keretét a Real Madrid a müncheni Audi Kupára, amelyen a Bayern, a Tottenham Hotspur és a Fenerbahce mellett vett részt. Rögtön szembetűnhetett: Gareth Bale neve nem szerepelt a 24 futballista között.

Miután a Madrid utóbbi két felkészülési meccsén csereként játszott, állítólag ő maga kérte, hogy mellőzzék mivel "nincs megfelelő mentális állapotban". Zinedine Zidane edző később állította, közösen döntötték el, hogy nem utazik Németországba. A Marca szerint a Tottenham elleni meccs idején éppen golfozással múlatta az időt.

Aztán jött a bombahír: a walesi szélső pár nappal ezelőtt majdnem a Jiangsu Suninghoz igazolt Kínába, ahol abszolút világrekordot jelentő 1 millió eurót keresett volna hetente, de az utolsó pillanatban kútba esett a deal, mert Florentino Perez Real-elnök megvétózta. A legutóbbi információk szerint a Madrid átigazolási díjat akar érte, folytak is tárgyalások egy másik kínai klubbal, de ebből már biztosan nem lesz semmi, mert múlt szerdán lezárult Kínában az átigazolási szezon.

De hogy kerülhetett olyan helyzetbe egy épp csak 30 éves világsztár, hogy a nem túl magasan jegyzett kínai ligában képzelje el a jövőjét?

Tökéletes kezdés

Bale madridi története egy rekorddal kezdődött: 2013-ban világcsúcsot jelentő 100 millió euróért igazolt a Tottenhamtől a Real Madridhoz. Ő volt az, aki megdöntötte Cristiano Ronaldo 2009-es transzferösszegét. "Álmai klubjába" került, és az első pillanattól Florentino Perez elnök kedvence lett.

Nyitószezonjában Bale briliáns szólógóllal nyerte meg a Barcelona elleni Spanyol Kupa-döntőt, majd vezető gólt szerzett a Bajnokok Ligája-döntőben.

A BL-t 12 év várakozás után szerezte meg a klub, ő rögtön az első évében hozzásegítette a klubját a sikerhez - Cristiano Ronaldóval előtte négy szezonon át ez nem jött össze.

Bale jól döntött, hogy Spanyolországba költözött, de főképp Perez elnök láthatta igazolva a döntését, hogy egy Ronaldónál kevésbé jegyzett névért fizetett ki még a portugálénál is nagyobb átigazolási összeget.

A következő szezonban viszont mindenki megtorpant, a Real nem nyert semmit, és a rossz szájízt tetézte, hogy épp a Barcelona vitt el mindent 2015 tavaszán. A 2015-16-os évad is pocsékul indult a Madridnak, de 2016 elején Perez kinevezte Zinedine Zidane-t edzőnek, a szekér beindult, megnyerték a Bajnokok Ligáját.

Zidane-nal sosem egyezett

Sőt, a következő idényben a bajnokság is összejött a BL-címvédés mellé, mégis ekkor, 2017-ben kezdett félremenni Bale és Zidane kapcsolata. A walesi mindig is sérülékeny volt, Madridban is kezdett ez kiderülni, akkoriban össze is foglaltuk a szélső kálváriáját.

A játékoshoz közeli BBC szerint az utolsó csepp Zidane-nak 2017. április 23-án jött el, amikor a sokadik sérüléséből visszatérő Bale-t a kezdőbe jelölte, ám az még a félidő előtt cserét kért egy újabb sérülés miatt: Zidane taktikája megrogyott, a Barcelona a Clasico utolsó lövésével 3-2-re győzött, és visszajött a bajnoki harcba.

Zidane szamára egyértelművé vált, Bale-lel nem számolhat komolyan.

Fix kezdőként a továbbiakban nem is számított rá, pláne, hogy a következő hónapban Bale nélkül simán behúzták a bajnokságot.

A BL-döntőt Cardiffban, Bale szülővárosában rendezték, Bale nagy reményekkel készülhetett hazai közönsége elé. Ám jött a hidegzuhany számára: 13 percet kapott Zidane-tól csereként, és 3-1-nél állt be egy megnyert meccsre.

Florentino Perez Bale oldalán

Ekkor tört el valami végképp edző és játékos között. Csakhogy az elnök továbbra sem mondott le Bale-ről:

Florentino Perez a Bale-kérdésben szembe került Zidane-nal.

Az új idény lehetőséget mutatott a helyzet csiszolására, de Bale sosem lett ismét Zidane-nál nélkülözhetetlen, ráadásul a sérülések sem kerülték el őt. A bajnokság korán elment a Barcelonával szemben, a BL-döntő viszont ismét összejött - de Bale a Liverpool ellen sem lehetett kezdő.

Később derült ki, a háttérben ekkor már létrejöhetett egy paktum Zidane és az elnök között: az évad végén Bale távozik, hiszen sokat sérült, már nem fix kezdő, és a taktika működik nélküle is.

Aztán jött a Liverpool elleni 2018-as Bajnokok Ligája-döntő, amelyen Zidane 1-1-nél, a 61. percben becserélte Bale-t, aki 3 perc múlva beollózta a futballtörténet egyik legnagyszerűbb gólját, majd szűk 10 perccel a vége előtt egy szerencsés potyával eldöntötte a meccset.

Kétségtelen, annak ellenére, hogy Cristiano Ronaldo végig pályán volt, Bale nyerte meg a meccset a Real Madridnak és az elnöknek.

Perez pedig meggondolta magát, és a Zidane-nal kötött egyezség ellenére sem adta el Bale-t

- szemben Cristiano Ronaldóval, aki rögtön a lefújás után kijelentette, menni akar. Természetesen ezt már korábban tervezte, és mivel Perez fikarcnyit sem marasztalta, távozott is a Juventushoz.

C. Ronaldo ment, Bale maradt, Zidane viszont pont fordítva akarta, így váratlanul felállt ő is, otthagyta a Real Madrid kispadját.

Perez beáldozta Ronaldót és Zidane-t Bale-ért. Jó ötlet volt? Pocsékabb nem is lehetett volna.

A Madrid a két szupersztár nélkül már múlt október végén kikapott 5-1-re a Barcelonától az új edzővel, Julen Lopeteguivel, akit Perez e miatt menesztett is, majd amikor a Barca februárban kiverte már az új tréner, Santiago Solari Realját a Spanyol Kupából, majd a bajnokságban idegenben is megverte azt, az argentin edző is a tönk szélére került. A BL-ben az Ajax 4-1-re ütötte meg őket a Bernabeu-ban, a kieséssel jöhetett az újabb edzőváltás.

Ki máshoz is nyúlt volna Perez, mint az emberéhez, aki 2,5 év alatt 3 BL-t és 1 bajnokságot nyert a csapattal?

visszahívta Zidane-t.

Ezzel Bale sorsa is megpecsédelődött Madridban, gondolhatnánk. Zidane tavasszal a bajnokságban többször lehetőséget adott Bale-nek, de a motiválatlan, leginkább kísérletező összeállításokban nem váltotta meg a világot. Sérült is volt újra, és kapcsolatuk az utolsó Bernabeu-stadionban játszott bajnokira annyira megromlott, hogy bár az ígérkezett Bale utolsó meccsének a Madrid-közönség előtt, a francia edző be sem cserélte a kispadról, hogy elköszönhessen.

Zidane a második érájából kizárta Bale-t

Innen már tényleg nincs visszaút: eljött a nyár, Bale megy, nem lehetett kérdés. Azután meg végképp nem tűnhetett kicsit sem kérdésesnek az eladása, hogy Zidane pár hete kijelentette, ha rajta múlna, "már holnap távozna" a szélső.

Zidane-t emiatt megszólta a játékos ügynöke, John Barnett, aki konkrétan kimondta:

Egyszerű, Zidane nem szereti Gareth-et. Nincs köztük semmiféle kapcsolat. Soha nem is volt.

Zidane ekkor még egy ügyetlen reagálással próbálta csökkenteni a szerepét a Bale-harcban, azt mondta, a "spanyolja néha cserben hagyja", amivel arra utalt, hogy rosszul értelmezték a szavait annál a "holnap"-os nyilatkozatnál, de ezt természetesen már lehetetlen volt komolyan venni. Zidane színt vallott.

Florentino Perez nem szólalt meg, de érdemes megnézni, hogyan köszöntötte Bale-t, amikor a Madrid összegyűlt az új szezon felkészülésének kezdetén:

Nem úgy tűnik, mintha sok sikert kívántak volna egymásnak a különválás utánra.

Ennek ellenére Bale elkezdett csapatot keresni, ami nem egyszerű, ugyanis Madridban sztárgázsit, olyan heti 250-270 ezer eurót keres, amelyet még Premier League-klubok is nehezen köhögnének ki. A Realnál viszont 2022-ig él a szerződése ezért a bérért, Bale pedig nem akar alábbadni. Ha csak a gázsijától megszabadulna a Real, abból a pénzből kifizethetnék a nagy kiszemelt Paul Pogbát.

Tényleg Kína lenne a megoldás?

Július végén a spanyol sajtó már arról írt, Perez Kínába ingyen is elengedné Bale-t, majd hamar kijött, hogy kedvence belement a távol-keleti folytatásba, ugyanis a Jiangsu heti 1 millió eurót fizetne neki a következő 3 évben.

Aztán már arról szóltak a hírek,

a Jiangsu kútba esett, mert Perez elnök mégis pénzt akar kapni Bale-ért.

Nyilván rájött, ha valakinek megér az ember heti 1 milliót - 350 millió forintot - az nem hagyhatja ott az ő klubját ingyen.

Keddi állás szerint a Jiangsu után másik kínai klubnál próbálkozott Barnett, de az idő borzasztóan szorított, múlt szerdán - az időeltolódás miatt még egy fél nappal korábban is - zárt a kínai átigazolási piac, vagyis 1 nap alatt kell megállapodni Bale-lel a fizetéséről és a Real Madriddal az átigazolási díjról - valószínűleg komolyan meg sem próbálták.

Bale-t persze kivásárolhatták volna, de a szerződése szerint ezt 500 millió euróért lehet megtenni, ami azért még a kínaiaknak sem kis falat. Egyértelmű, hogy ennyit nem fog fizetni senki Bale-ért, aki a Transfermarkt.de szerint jelenleg 60 millió eurót ér. Ilyen kaliberű, épp 30 éves, 2022-ig szerződtetett, a Real Madridban 102 gólos futballistáért 40-50 millió eurót kérni és kapni teljesen reális elvárás Pereztől, ha 60-at talán nem is.

Az elnök tisztában van ezzel, azt is tudta, Kína szerdán bezár, ahogy azt is, ha Bale nem megy Kínába, nagy esély lesz rá, hogy nem távozik. Bármiben is állapodott meg Zidane-nal a visszatérésekor - valószínűleg abban, hogy a francia szabad kezet kap az igazolásoknál -, ő örülne, ha kedvence maradna.

Perez ügyködik, hogy kedvence maradjon

Már csak azért is, mert a Madrid eddig pocsékul teljesít a felkészülési meccseken, másfél héttel ezelőtt 7-3-ra kapott ki az Atletico Madridtól, aztán 1-0-ra a Tottenhamtől. Négyből egy edzőmeccset se nyertek, nem állnak olyan jól, hogy nélkülözzék Bale-t. Mivel Perez nemet mondott a Jiangsu-bizniszre,

nehéz nem azt feltételezni, hogy arra játszik, ha Bale marad, a francia előbb-utóbb rákényszerül, hogy betegye a csapatba.

Erre jutottak a Guardiannél is, amikor azt írták, "Gareth Bale nem lát kiutat a Madridtól, és belenyugodhat, Florentino Perez elnököt nem érdekli, hogy Zidane nem akarja játszatni".

Bale azért nem fog a kardjába dőlni, egyrészt piszok jól keres, másrészt a spanyolhoz hasonlóan a francia és a német igazolási ablak is csak szeptember elején zár, az olasz is csak augusztus második felében, így találhat még menekülőutat - már ha enged a fizetéséből. Angliában augusztus 8-ig lehet új futballistákat venni, halvány esélye még a hazatérésre is lehet, de már valószínűbb, hogy Madridban képzeli el a folytatást: Zidane-nal szemben állva, de oldalán az elnökkel.

Perez ezzel győztes helyzetbe kerülhet Zidane-nal szemben: ha kedvence marad, ő nyerte a kis különcsatájukat, ha meg megy, kasszíroz Bale-ért a klubjának 30-40 millió eurót, és megspórolja a következő Madrid-sztár fizetését.

Bale és a Real Madrid Kevés sikeresebb futballistája van a klubnak a 60-as évek vége óta: - 4 BL-győzelem - 1 spanyol bajnoki cím

- 1 Spanyol Kupa-győzelem

- 1 Spanyol Szuperkupa-győzelem

- 3 Európai Szuperkupa-győzelem

- 3 Klub-vb-cím



Bale eredményességére sem lehet panasz: - 155 bajnoki, 78 gól, 44 gólpassz

- 231 meccs a Madridban, 102 gól

Csak a Bajnokok Ligájában nem remekelt, ahol 52 meccsen 16-szor talált be. De a 4 BL-döntőn három gólt szerzett, és berúgott egy 11-est a büntetőpárbajban. Bale sérülésrekordja miatt támadható, az elmúlt 4 szezonban a 152 bajnokiból csak 79-en lehetett kezdő, a hat szezon alatt több mint 100 meccset hagyott ki sérülés miatt. És ha már itt tartunk, érdemes összevetni a számait Cristiano Ronaldo számaival, aki pár millióval kevesebbe került Pereznek, de sosem becsülte annyira, mint a walesit. Ronaldo a Madridban: - 292 bajnoki, 311 gól

- 438 meccs, 450 gól

- a BL-ben: 101 meccs, 105 gól





Bale adatai mellett meg kell említeni, hogy sosem lett a madridi közönség kedvence, főleg mert sosem érezte úgy, hogy neki a futball mellett bármilyen szerepe is lenne Madridban. 6 év alatt sem tanult meg például spanyolul, és amikor csak szabadnapot kapott, már repült is haza Angliába, illetve Walesbe. A csapattársaival - amint arról beszámoltak - kapcsolata rövid szóváltásokra korlátozódott, mivel a legtöbben nem tudtak beszélni vele beszélni sem.

(Borítókép: Gareth Bale és Zinedine Zidane a Real Madrid - Borussia Dortmund mérkőzésen Dortmundban 2017. szeptember 26-án. Fotó: Martin Rose / Bongarts)