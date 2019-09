Első meccsén NFL-es elkapással villant az új Real-kapus

A szerdai a bemutatkozások meccse volt a Real Madridban, Rodrygóé történelmire sikerült, Alphonse Areoláé simán jóra, a PSG-től kölcsön kapott kapus nem kapott gólt, 2-0-ra nyertek.

Neki is ez volt az első meccse a Madridban, és pár védés mellett azt is megmutatta, mennyire labdabiztos kézzel. Egy magas labdát úgy húzott le, ahogy az amerikaifutballban (NFL) a legjobbak szokták, lazán, egy kézzel. Mozdulatát persze a baseballban is irigyelnék, ott is kell a megbízható kéz és kar.

Feltűnő, hogy egy pillanatra majdnem hozzáért ballal is, de amikor eszébe jutott, hogy a labda már biztonságban van, illetve hogy ez így elég jól nézhetett ki, gyorsan visszahúzta a másik kezét.

A 26 éves Areola Spanyolországban nem új, második szezonját futja a spanyol ligában, a 2015-16-osban a Villarrealnál volt kölcsönben. 35 meccsen állt a kapuban a bajnokságban.