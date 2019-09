1 perc után gólt lőtt élete első Real Madrid-meccsén

Ha nem is kimagasló játékkal, de magabiztosan nyert, és a spanyol tabella élére állt szerda este a Real Madrid, amely otthon verte az Osasunát 2-0-ra. Az első gólt az első félidő végén a 19 éves Vinicius Junior szerezte, és bár lövése megpattant, a játékos szívéről nagy kő esett le, mert február óta először talált be. El is sírta magát ott helyben.

A második félidő igazi hollywoody sztorival folytatódott, Zinedine Zidane edző lehetőséget adott a 18 éves, Viniciushoz hasonlóan brazil Rodrygo Goesnek. Épp Vinicius helyére, a 71. percben küldte be a szélsőt, aki a 72. percben gólt szerzett.

Nem is csúnyát, sőt: ahogy átvette Casemiro 30 méteres indítását, már az gólt érdemelt, aztán balról befelé húzott, és egy visszacsel után jobbal, két védő között laposan a bal alsóba csavart. Kivételesen elegáns találat volt.

Rodrygo vs Osasuna

Rodrygót a nyáron szerezte meg a Madrid hazájából, eddig így tűnik, ő lehet a válaszuk a Barcelona 16 éves felfedezettjére, Ansu Fatira. Rodrygo januárban persze már 19 éves lesz.