Se Hazard, se Bale, így is nyert a Real

A keret rotálására is használta (némileg kényszerűségből) Zinedine Zidane az Real Madrid Espanyol elleni, szombati kora délutáni bajnokiját, amin a felforgatott kezdőcsapatű hazai csapat 2-0-ra nyert. A két csapatra hirtelen ránézve viszont nem biztos, hogy egyértelmű lett volna, hogy a Real volt a pályaválasztó, ugyanis különleges okból az idegenbeli, zöld mezükben léptek pályára a Bernabéuban.

De hogy miért is? Jelenleg Madridban zajlik a COP 25 klímakonferencia, amit a Real Madrid is támogat – korábban egy hatalmas molinót feszítettek ki a stadionra, most pedig a klímaváltozásra való figyelemfelhívás miatt választották a fehér helyett a zöld szerelést.

A Real Madrid kezdőcsapatából hiányzott sérülés miatt a balhátvéd Marcelo, a balszélső Eden Hazard és a jobbszélső Gareth Bale, de Zidane pihenőt adott a középpályás Luka Modrićnak is, aki a 70. percben állt be csereként.

A horvát vb-ezüstérmes beállása hozott is némi lendületet a középpályáról, az addig a támadásban szokatlanul elöl, a kapu előtt felbukkanó középhátvéd, Raphael Varane góljából vezető Real 10 perccel később már 2-0-ra vezetett – az első gólnál gólpasszt adó Karim Benzema ezúttal gólszerző volt, Fede Valverde passzából.

Az utolsó 8 percet viszont emberhátrányban hozta le a Real, a Marcelo helyén játszó Ferland Mendy kapta meg a második sárgáját. A francia védő a Valencia elleni bajnokit kihagyja eltiltás miatt, de a Barcelona elleni december 18-i El Clásicón már játszhat, ami jó hír a Realnak, hiszen Marcelo biztosan lemarad arról a meccsről, és Mendy nélkül nem maradt volna balhátvédjük.

Győzelmével a Real Madrid ideiglenesen, a Barcelona esti, Mallorca elleni meccséig 3 ponttal vezeti a bajnokságot.

