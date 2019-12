A Real Madrid őrült jelenet végén egyenlített a 95. percben

A Real Madrid nem tudta kihasználni Barcelona döntetlenezését a spanyol bajnokságban. Zinedine Zidana csapata is csak ikszelni tudott, Karim Benzema a 90+5. percben mentette 1-1-re a Valencia elleni meccset a spanyol bajnokság 17. fordulójában.

A Real és a Barcelona és a forduló előtt is azonos pontszámmal állt a bajnokság első két helyén. A Barca szombaton csak 2-2-t játszott a Real Sociedaddal, így a madridiak egy győzelemmel kétpontos előnnyel vezethettek volna.

A Valencia csak a nyolcadik helyen állt a bajnokságban, de elég jól elkapta a fonalat az utóbbi hetekben, a Bajnokok Ligájában ikszelt a Chelsea-vel, az Ajaxot pedig le is győzte, a bajnokságban is megnyerte legutóbbi két meccsét.

A házigazdák jól védekeztek és a 78. percben még a vezetést is megszerezték. A középpályán hibázott a Madrid, ezután pedig lefutotta a széteső védelmet a Valencia, Carlos Soler már szinte kényelmesen érkezhetett az ötösről bepasszolni a labdát.

Eddigre már Zidane is alakított csapatán, a 69. percben kettőt cserélt, lehozta Rodrygót és Iscót, helyükre Vinícius Juniort és Bale-t küldte be. Később Luka Modricot is lecserélte.

A Real csak a hajrá legvégén volt eredményes, a 90+5. percnél még minden mindegy alapon Courtois kapus is felment egy szöglethez. Jó húzásnak is bizonyult, mert Courtois kapura is fejelni a labdát. A fejesét még reflexből védték a tumultuózus jelenetben, de a nagy kavarodásban Benzemának sikerült gyorsan kapuba küldeni a labdát.

A Barcelona és a Real Madrid szerdán egymás ellen játszik, azon a meccsen akár hárompontos előnybe is kerülhet valamelyik csapat.

La Liga, 17. forduló:

Valencia-Real Madrid 1-1 (0-0)

Espanyol-Real Betis 2-2 (2-1)

Celta Vigo-Real Mallorca 2-2 (1-1)

Getafe-Real Valladolid 2-0 (1-0)

szombaton játszották:

Atlético Madrid-Osasuna 2-0 (0-0)

Real Sociedad-Barcelona 2-2 (1-1)

Granada-Levante 1-2 (0-0)

pénteken játszották:

Alavés-Leganés 1-1 (0-1)

