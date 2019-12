A Real Madrid leszakadt a Barcelonáról

A Real Madrid 0-0-s döntetlent játszott a spanyol futballbajnokság 18. fordulójában, és ezzel kétpontos hátrányba került a Barcelonával szemben az első helyért folytatott harcban.

Szerdán éppen a Real Madrid és a Barcelona játszott bajnokit egymással, de a 0-0-s döntetlen miatt nem változott a pontkülönbség a két csapat között, a Barca jobb gólkülönbséggel, de azonos ponttal maradt az élen. A Barcelona szombaton győzött, így a Real is kényszerben volt.

A Madrid a nyolcadik helyen álló Athletic Bilbaót fogadta, és nagyjából végig támadta a meccset. A Bilbao beállt védekezni, és próbált kontrázni. A labda többnyire a Realnál volt, közel 70 százalékban birtokolta, és jóval több lövése is volt a házigazdának. Hússzor próbálkoztak Luka Modricék, és nyolcszor el is találtak a kaput. Az eredménytelenségben a remekül védő Bilbao-kapusnak, Unai Simónnak is nagy része volt, bemutatott pár bravúrt.

A Madrid utoljára 2006 márciusában játszott egymás után két gól nélküli döntetlent.

stat

La Liga, 18. forduló:

Real Madrid-Athletic Bilbao 0-0

Levante-Celta Vigo 3-1 (0-1)

Real Betis-Atlético Madrid 1-2 (0-0)

Osasuna-Real Sociedad 3-4 (1-3)

Leganés-Espanyol 2-0 (1-0)

szombaton játszották:

Real Valladolid-Valencia 1-1 (0-0)

Villarreal-Getafe 1-0 (0-0)

FC Barcelona-Alavés 4-1 (2-0)

Real Mallorca-Sevilla 0-2 (0-1)

pénteken játszották:

Eibar-Granada 3-0 (2-0)

tabella