Szinte kiutálták a csapatból, most örökrekordra tör a Real kapusa

Hatalmas formajavuláson esett át a szezon közben a Real Madrid védelme és a csapat kapusa, Thibaut Courtois is: amíg a szezon elején még a belga válogatott játékos volt az egyik leggyengébb láncszem a csapatban, és alig mutatott be védéseket a sorra bekapott gólok mellett, addig a naptári év végére a Real Madrid egyik legjobbja lett.

Courtois teljesítményét méltatja karácsonykor mindkét madridi sportlap, a Marca és az AS is. Előbbi azt emeli ki, hogy a legutóbbi 18 bajnokin kapott 12 gól 31 éve a legjobb teljesítmény a Real Madridtól, az 1987-88-as szezonban is 12 kapott góllal álltak 18 forduló után, és ennél csak kétszer volt jobb védelmük, 1971-72-ben és 1961-62-ben, mindkétszer 11 gólt szereztek ellenük.

Az idén bekapott 12 bajnoki gólból viszont csak kilencet kapott Courtois, aki ha a következő három bajnokiján maximum két gólt kap, megdöntheti Paco Buyo 1987-88-as rekordját, amikor a Real akkori kapusa 12 kapott góllal zárta az első 18 meccset, teszi hozzá az AS.

A ligarekordhoz viszont valószínűleg csoda kellene, a rekord ugyanis 15 kapott gól egy szezonban - akkor még csak tízcsapatos volt a spanyol bajnokság, ebben kapott 15 találatot a Real legendás kapusa, Ricardo Zamora, akiről a spanyol bajnokság legjobb kapusának adott díjat is elnevezték.

Annak a csapatna egyébként magyar vezetőedzője volt, Hertzka Lipót, avagy Lippo Hertzka.