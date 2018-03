Cavani a 11-es ponttól ollózott óriási gólt

2-0-ra verte Uruguay Csehországot a Kínában zajló Kína Kupán, a torna döntőjében Walesszel fog játszani.

Már a szünetben 2-0 volt, Luis Suarez lőtt be egy büntetőt, a 37. percben Cavani következett. Nagyjából ő is a tizenegyesponttól talált be, csak egy kicsit bonyolultabban: a labdát továbbfejelték, tökéletesen hullott, ő meg kapásból beollózta. Szenzációs gólt szerzett a PSG-csatár.

A kupa döntőjében ott lesz a pályán Uruguay gólkirálya, az immár 50 gólos Suarez és Wales új gólkirálya, Gareth Bale. Cavaninak 41 gólja van a válogatottban.

Suarez a hetedik dél-amerikai, aki 50 válogatottgólig jutott Pelé, Romario, Ronaldo, Neymar, Batistuta és Messi után.