Messi Argentína legkisebb gondja

Halldórson civilben a filmiparban dolgozik, a vb előtt is rendezett egy reklámot.





Sokaknak eszükbe jutott Portugália és Argentína bemutatkozó meccse után, hogy akkor most Cristiano Ronaldo vagy Lionel Messi a nagyobb játékos, pláne, hogy előbbi két évvel idősebb. Mégis ő vágott hármat a spanyoloknak, míg az argentin kihagyta a szabadrúgásait egy szerényebb képességű ellenféllel, Izlanddal szemben, és ami ennél fontosabb: a tizenegyest is.

Ronaldónak volt egy blokkolt lövése, ami viszont eljutott a kapuig, az bement, így 100 százalékos mutatóval zárt péntek este.



Messi ellenben tizenegyszer próbálkozott az 1-1-re végződött meccsen, hasztalan. Mindig kiemelik róla, hogy már 2006-ban, 19 évesen vb-gólszerző volt, most, már 30 felett nem sikerült neki betalálnia. Ezen persze a héten javíthat, Argentína reméli, fog is. Rekord lenne egyébként, életének három évtizedében még senki nem lőtt gólt vb-n.



Argentína négy éve bejutott a döntőbe, a csoportban akkor sem kápráztatta el rajongóit, de legalább hibátlanul hozta, amire most már nincs esélye. Ráadásul Horvátország lesz a következő ellenfele, és ha akkor sem sikerül nyernie, mindenképpen győzelmi kényszerben kezdi utolsó meccsét.

De maradjunk csak az Izland elleni meccsnél és Argentína problémáinál.



Az argentin lapok azt vetik Sampaoli kapitány szemére, hogy nem volt B terve, mit kellett volna tennie, amikor a fizikailag sokkal erősebb rivális 9 embert vont a saját 16-osa közelébe, és masszívan ütköztek, keresték a párharcokat.



Az régóta nyilvánvaló, hogy Argentína Messi-központú, ahogy a Barcelona is. Minden csapat az lenne. Hogy mindez mennyire indokolt? Messi eddigi karrierjéből ítélve nagyon is, de Izland ellen két támadás nem folyt át rajta, az egyikből gól, a másikból tizenegyes lett a javukra.

Az egész szezonban sokszor felmerült a kérdés, mennyit fut Messi. Sőt, már az Atlético elleni 2014-es BL-meccsről van olyan adat, hogy 6,9 kilométert tett meg mindössze, csak Pinto kapus mozgott kevesebbet nála. A 2017. áprilisi Clasicón már jobban igyekezett, akkor 8,19 kilométert gyűjtött.

Fotó: Yuri Cortez / AFP

Argentína most 101 kilométert futott, Izland 105 kilométernél állt meg. Argentína 718-szor passzolt, Izland 189-szer.



A futómennyiségnél persze lényegesen fontosabb a futás minősége, ezért az előző szezonban már azt is egyre fokozottabban nézték, hogy Messi látványos sétája mekkora részét teszi ki a mozgásának. A tavaly decemberi Clásico után készítették ezt a grafikát. Jól látható, hogy 8026 méter került be a neve mellé, és ebből 92 métert sprintelt. A 8 kilométer 83 százalékát lesétálta, 10 százalékban kocogott, 5 százalékban futott, bő 1 százalékban sprintelt.





Arról tudományos igényű kimutatás készült, hogy a BL-ben messze ő fut a legkevesebbet egy meccsen. A legutóbbi BL-szezonban a támadók ennyi métert tettek meg percenként a Bajnokok Ligájában:





Kane – 117,5 m

Cavani – 116 m

Neymar – 112 m

C. Ronaldo – 102 m

Lukaku – 99 m

Messi – 89 m





A Foxsports.com adatai alapján ki lehet szűrni, mennyit futott az egész argentin csapat az Izland elleni meccsen.



Az összkilométer 101, lebontva:

Messi – 7,61 km

Biglia (54 perc) – 6,03

Banega (36) – 4,36

Tagliafico – 10,39

Mascherano – 9,77

Caballero – 4,29

Otamendi – 9,54

Ragozhatnánk még holnap estig, de nyilvánvaló, Messi keveset fut. ez azonban akkor is így volt, amikor a Barca oktatta a Realt. Messi mindig is keveset futott.





Passzpontossága kiváló, de mivel a világ egyik legjobbjára van szó, ez természetesen elvárható.



Még egy utolsó izgalmas Marca-adat Messi mozgásáról: az Izland elleni meccs játékidejének 83 százalékában állt vagy sétált.



Említettük, hogy kihagyott egy büntetőt, a tizenegyeseknél mindig voltak hiányosságai, ezt a rossz statisztikáját csak tetézte Haldorsson ellen. A Barcában is sokat hibázik, mondanánk, hogy a civilben filmrendező Haldorsson kapus nagyot védett, csakhogy nem, azt a lövésfélét bárki kifogta volna.

Messinek rém gyenge napja volt, a 75. percben az is megfordult az ember fejében, hogy le kéne cserélni. Rosszul játszott, Argentína meg csapatszinten értékelhetetlenül az első vb-meccsén. Az 1-1 Izland ellen lehetne értékes eredmény is, de mivel a labdabirtoklás 70-30 százalék volt Messiéknek, nem az.

Mindenki pocsékul teljesített, vannak gondok szép számmal, és nagyon nagyot kellene változnia a csapatnak és Messinek, hogy a második csoportmeccsre rendbe jöjjenek a dolgok. És a kettőből

Messi a kisebb gond, ő fel tud javulni egyik meccsről a másikra, de a másik 10 embert összedolgozni négy nap alatt, ez már sokkal nehezebb.

Ugyanis nagyon-nagyon alapvető kérdésekben vannak problémák az argentinoknál. A vb előtti csapatismertetőnkben, a Haiti elleni barátságos 4-0 után, ahol Messi hármat lőtt, azt írtuk: végre rájöttek, hogy Messinek kell adni a labdát, mint a Barcában, és hagyni kell, hadd irányítson.

cselezés

Izland ellen a számokból ítélve – amint láttuk fentebb – hagyták kibontakozni, csakhogy még mindig nem eléggé. Még mindig többen azt gondolták Messi körül, hogy ők Messi, és cselezgettek. Illetve próbáltak, mert ha nem is szerelték le őket mindig, a labdacipelés csak vitte az időt, a kritikus pillanatokban elszalasztott passzok pedig tönkretették a játékot. Az izlandiak sokszor mentettek bedobásra, szögletre, a rögzített játékhelyzeteket pedig simán levédekezte a tökéletesen felkészített izlandi csapat.

lövések

Újabb feladat, amit jó lenne a középpályásokra és a csatárokra hagyni: volt a meccsen lövése a védekező Mascheranónak, Salviónak, Otamendinek. Sőt, még a gólpasszt is az egyik középhátvéd, Rojo adta azzal, hogy vagy 30-ról úgy eltörte a labdát, hogy Agüero lekezelte, és berúgta.

önzőség

Ne mentsük fel a gólszerző Agüerót sem, akinek, bár folyamatosan a kapunak háttal kapta a labdákat, egyszer sem jutott eszébe visszatenni lövésre Messinek vagy másnak. A gólnál is megfordult a labdával, bevágta, nem kell magyarázni, de másik 3-4 alkalommal újra fordult – bele a védőkbe. Gondoljunk csak rá, hány gólt lőtt visszagurított labdából Messi a Barcában.

az egyérintéses passzok teljes hiánya

Az előző három ok után ez magától értetődik, a mai futballban pedig végképp nem lehet ezek nélkül hatásos akciót építeni. Hiába volt 72-28 százalék a labdabirtoklás, ha az labdavezetéssel és körülményes passzokkal telik, akkor semmi haszna.

mozgás a labda nélkül

Ez a legnagyobb baj: Messi társai nem tudnak labda nélkül mozogni. Mindegyik kéri a labdát, pedig nincs is igazán jó helyzetben, ahelyett, hogy elmozgásokkal területet nyitna az irányítónak vagy annak, akinél épp a labda van. Ha Messi hozza is a labdát, negyedannyi lehetősége van indítani, mint a Barcelonában, Izland ellen sokszor előfordult, hogy nem volt választási lehetősége.

Di María

Zérót tesz hozzá, pedig balszélsőként kulcspozícióban van Messi szempontjából: Messi a Barcában a felfutó balhátvéd Jordi Albától kapta a legtöbb gólpasszt a 2017–2018-as szezonban, az előző években a bal szélen játszó Neymar szolgálta ki. Di María sosem volt igazán jó futballista, de mostanra még ahhoz képest is visszaesett. Kéne valaki, aki átveszi a helyét, vagy neki kellene feljavulnia. Horvátország, majd Nigéria is a kemény védekezéséről ismert, Di Maríának sanszosan még nehezebb dolga lesz.

Vagyis az összkép nem jó, Sampaoli kapitány nehéz helyzetben van. Nem tudni, mit csináltak az elmúlt három hétben, hiába mentek azonnal edzőtáborba a bajnokságok befejezése után, az edzőnek nem sikerült csapatot építenie. Ami jó az izlandi ikszben, hogy már az első meccsen kiderült, súlyos bajok vannak, így van még két lehetőség javítani.