A világbajnokság 6. napja

Esszam el-Hadarj, az egyiptomiak cserekapusa elég keményen fogalmazott, azt mondta:

az Oroszországban zajló labdarúgó-világbajnokságon pályára lépő kapusok a FIFA áldozatai a tornán használt új labda miatt.

Szerinte négyévente változik a futball, amihez a kapusoknak sokkal nehezebb alkalmazkodniuk, mint a mezőnyjátékosoknak, és az új labdával is a kapusoknak gyűlik meg leginkább a baja. Ezt mondta egyébként korábban Pepe Reina és David De Gea is, előbbi Ter Stegennel közösen kérte a FIFA-t, hogy cserélje le a labdát, mert nagyon sokat mozog a levegőben.

Ezt támasztja alá az is, hogy a világbajnokság csoportkörének első négy napján három szabadrúgásból is közvetlenül gól született, négy éve a teljes vb-n hoztak össze ennyit. A Franciaország–Ausztrália találkozón emellett két labda is szétrepedt, Messi pedig kicseréltette az egyik labdát az Izland elleni meccsen, mert elégedetlen volt az állapotával.

A 45 éves el-Hadarj lehet egyébként a vb-k történetének legidősebb játékosa, a kolumbiai Farid Mondragon négy évvel ezelőtti csúcsát döntheti meg, ha pályára lép.