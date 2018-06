Oroszország nem áll le, Egyiptomon is átgázolt

A házigazda oroszoknak ennél jobban nem is indulhatott volna a hazai rendezésű futball-vb. Pazar gólok születtek, egy volt Real-csatár lett a hős Szaúd-Arábia ellen.

A 22 éves Alekszandr Golovin két gólpasszal, egy góllal kezdett a vb-n, ő lehet a hazaiak sztárja. Szibériából jön, a hideg miatt teremben kezdte. A következő Iniestát látják benne, a Barca is figyeli.

Oroszország a Szaúd-Arábia elleni 5-0-s győzelemből megmaradt lendülettel ugrott neki Egyiptomnak a vb-csoportkör második fordulóját nyitó meccsen, de a vereséggel kezdő egyiptomiak átvészelték a korai rohamokat, és negyed óra után felvették az oroszok tempóját. Az oroszok egy egyiptomi védelmi hiba után jártak legközelebb a gólhoz, Alekszandr Golovin szedett össze egy rövid átadást, majd három védő közé betörve lőtt, picivel mellé.

Az éledező Egyiptom 15 perc után került először helyzetbe, ekkor Mahmoud Trézéguet csavart kicsivel mellé a bal oldalról jobbal. Egyiptomnál egyébként újra a kezdőben volt a BL-döntőben vállsérülést szenvedő Mohamed Szalah, aki nem látszott semmi a sérülésből, bár sokáig nem tudott mit kezdeni a rá állandóan bélyegként tapadó két védővel.

A másik oldalon a nyitómeccsen duplázó Gyenyisz Cserisev lökete okozott először izgalmat, de a nagyjából 23 méteres lövés picivel az egyiptomi kapu fölé ment.

A félidő játékképe ezután sem változott, az oroszok kisebb-nagyobb lendülettel vitték a támadásokat, Egyiptom pedig főleg kontrákkal próbálkozott, egyik fél sem nagy sikerrel. A 42. percben Szalah azért villant egyet, Marvan Mohszen átlépős csele után Jurij Zsirkovot forgatta meg, majd csavart egy-két arasszal a kapufán kívülre.

A második félidő katasztrofálisan indult Egyiptom számára, Ahmed Faszj harcolt nagyon az emberével, hogy beleérhessen Roman Zobnyin pocsék lövésébe – sikerült neki, de egyből meg is bánta, mert a saját kapujába pattant róla a labda.

Az oroszok az öngól után sem vettek vissza, pedig Egyiptomnak kellett volna mennie a biztos kiesés elkerülése ellen, de nem érdemben ritmust váltaniuk. Ez persze nem jelentette azt, hogy ne lettek volna helyzeteik, az 56. percben például megint Szalah lőhetett, de mire a háta mögül átvett labdát a bal lába elé húzta, már közbelépett egy orosz védő.

Sok ideje nem volt bánkódni Szalahéknak, öt perccel későbbre el is dőlt a meccs, előbb a szaúdiaknak duplázó Cserisev talált be egy alapvonalról visszatett passzból – négy védő is csak nézte, ahogy az orosz lőtt –, majd két perccel később Artyom Dzjuba csinált hülyét az egyiptomi védelemből, ahogy a mellre vett hosszú előreíveléssel, majd egy apró pöccintéssel ziccerbe játszotta magát. Miután a négy védő mögé került, már nem volt nehéz dolga, végleg eldöntötte a győzelem sorsát.

Cserisev a góljával egyébként beérte a góllövőlistán Cristiano Ronaldót, igaz, a portugál úgy áll három találattal, hogy még csak egy meccset játszott.

A 70. percben sikerült elkerülnie a kiütést Egyiptomnak – Szalahot rántották le a tizenhatosnál, a bíró elsőre csak szabadrúgást ítélt, majd videózás után javította magát, és adott büntetőt. A tizenegyest a sértett nagyon magabiztosan vágta be, de ezzel is csak 3-1-re jöttek fel az egyiptomiak.

A negyedik orosz gól is benne volt a meccsben, a 81. percben a nyitómeccsen gólig és két gólpasszig jutó Golovin cselezett túl sokáig, ha előbb lő, akár be is találhatott volna.

Az utolsó 10 percben is inkább az oroszok voltak veszélyesek, de igazából a 3-1-es győzelem is tökéletesen megfelelt nekik, úgyhogy nem törték össze magukat a negyedik gólért.

15 Galéria: Futball vb 2018, Oroszország-Egyiptom: 3-1 Fotó: Lee Smith / Reuters

A házigazdák két meccs után hibátlanul, 8-1-es gólkülönbséggel állnak, és a játékuk alapján simán verhetik Uruguayt, bár már egy döntetlen is elég lehet nekik a csoportelsőséghez a harmadik fordulóban. Egyiptom még nem esett ki, de csoda – és leginkább egy Uruguay elleni szaúdi győzelem kellene nekik ahhoz, hogy még továbbjuthassanak a nyolcaddöntőbe.

moment

Oroszország-Egyiptom 3-1 (0-0)

Szentpétervár, 64 468 néző, v.: Enrique Caceres (argentin)

gólszerzők: Faszj (47., öngól), Cserisev (59.), Dzjuba (62.), illetve Szalah (73.)

sárga lap: Szmolov (84.), illetve Trezeguet (57.)

Borítókép: Fabrizio Bensch / Reuters.