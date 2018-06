Már nem Puskás Európa gólrekordere

Cristiano Ronaldo, a portugál válogatott csatára a spanyolok elleni vb-meccsen szerzett mesterhármast, közte egy csodálatos szabadrúgásgólt, de ezzel még csak utolérte Puskás Ferencet, az Aranycsapat legjobbját, 84-84 góllal álltak válogatott-karrierjüket nézve.

Szerdán jött a rekorddöntés, a Marokkó elleni meccs 3. percében egy fejesgóllal ismét betalált, ezzel ő az európai futballválogatottak gólkirálya 85 találattal.

(Ezzel a világbajnokságon már négy gólnál tart, ott is vezeti a góllistát.)



A 33 éves szupersztár 62 éves magyar, illetve Európa-rekordot döntött, ugyanis Puskásnál többet a kontinensről nem lőtt senki hazája csapatában. A világban már csak egy ember maradt, aki többször talált be válogatott mezben, mint Ronaldo, az iráni Ali Daei, neki 109 gólja van.

Ronaldo 2003. augusztus 20-án egy Kazahsztán elleni barátságos meccsen lépett először pályára a portugáloknál. 15 évvel ezelőtt még csak két meccsen jutott szerephez, de alig egy év múlva, a hazai rendezésű Európa-bajnokságukon a görögök ellen 2-1-re elveszített csoportmeccsen – a nyolcadik válogatott meccsén – szerezte első gólját, a 93. percben talált be. Ott volt a döntőben is, amelyet a portugálok végül 1-0-ra veszítettek el, szintén Görögország ellen.

2004-ben 16 válogatott meccsén 7 gólig jutott, és azóta nem volt olyan év, amikor legalább egyszer ne talált volna be. Egyszer is csak kétszer, 2008-ban és 2009-ben. Aztán 2011-től indult be igazán, ekkor már előfordult, hogy a gólátlaga meghaladt a meccs/gól átlagot is.

Az elmúlt két évben pedig zseniálisan teljesített - 13 gól/13 meccs és 11 gól/11 meccs -, így hamar eljutott a Puskás-csúcsig. Hamar, persze ez relatív, mert

míg neki majdnem 15 évre volt szüksége, addig Puskás alig több mint 11 év alatt gyűjtötte össze a 84 gólt, 1945 és 1956 között.

C. Ronaldo Meccsek száma Gólok száma Átlag 2003 2 0 0.00 2004 16 7 0.44 2005 11 2 0.18 2006 14 6 0.43 2007 10 5 0.50 2008 8 1 0.13 2009 7 1 0.14 2010 11 3 0.27 2011 8 7 0.88 2012 13 5 0.38 2013 9 10 1.11 2014 9 5 0.55 2015 5 3 0.60 2016 13 13 1.00 2017 11 11 1.00 2018 5 6 1.20 Összesen 151 84 0.36

Az pedig, hogy hány meccsen, könnyen lehet, hogy megdönthetetlen világrekord: Puskás 85 meccsen rúgott 84 gólt. (A 60-as évek elején négyszer a spanyol válogatottban is szerepelt, de ott már nem volt eredményes.)

Puskás gólátlaga majdnem eléri a kerek 1,00-es átlagot, míg Cristiano Ronaldóé csak 0,54, azaz valamivel több mint fél gól meccsenként.

Puskás az első válogatott meccsén, közvetlenül a második világháború után egyből betalált az osztrákoknak, majd 1945. szeptember 30-án kettőt lőtt a románoknak. 1948-ban 11 meccsén már 13 gólnál járt. Az utolsót 1956. október 14-én szintén Ausztriának rúgta, Bécsben, egy 2-0-ás barátságoson. Az 56-os forradalom utáni hetekben a Honvéddal Brüsszelben játszott BEK-meccset, és onnan már nem jött haza, így magyar válogatottbeli pályafutása 29 évesen véget ért.



Az első tíz legjobb válogatott góllövő között egyébként egy másik magyar is van, Puskás mellett Kocsis Sándor, 75 góljával holtversenyben a hetedik. A további magyarok az élmezőnyben:

26. Schlosser Imre 59 gól – 68 meccs

47. Tichy Lajos 51 gól – 72 meccs

95. Sárosi György 42 gól – 62 meccs

Ronaldo 33 múlt februárban, ha még legalább két évet szerepel a válogatottban, akkor az eddigi tendencia alapján 25-26 meccset játszik 2019 végéig. Az eddigi számok alapján 14-20 gól még simán benne van, elérheti a 100 gólos álomhatárt, ami csak egy embernek sikerült: az iráni Ali Daei 1993 és 2006 kötött 149 meccsen 109 gól szerzett, övé a világcsúcs. (Nem kérdés, Puskásnak röhögve lett volna meg a 100, ha nem tiltják ki alig 30 évesen a válogatottból.)

Játékos Nemzetiség Gólok száma Meccsek száma Időszak Átlag Ali Daei iráni 109 149 1993-2006 0,73 Cristiano Ronaldo portugál 85 152 2003-tól 0,56 Puskás Ferenc magyar 84 89 1945-1956 0,94 Kamamoto Kunisige japán 80 84 1964-1977 0,95 Goddfrey Chitalu zambiai 79 111 1968-1980 0,71 Husszain Szajed Mohamed iráni 78 137 1976-1998 0,57 Pelé brazil 77 92 1957-1971 0,84 Kocsis Sándor magyar 75 68 1948-1956 1,10 Basar Abdullah kuvaiti 75 113 1996-tól 0,66 Vivian John Woodward angol 73 53 1903-1914 1,38 Kinna Phiri malawi 71 115 1973-1981 0,62 Madzsed Abdullah szaúdi 71 116 1978-1994 0,61 Kiatisuk Senamuang thaiföldi 71 134 1993-2007 0,53 Miroslav Klose német 71 137 2001-2014 0,52 Piyapong Pue-on thaiföldi 70 100 1981-1997 0,70 Stern John trinidadi 70 115 1995-2011 0,61 Gerd Müller német 68 62 1966-1974 1,10 Carlos Humberto Ruiz guatemalai 68 113 1998-2016 0,60 Robbie Keane ír 68 140 1998-2016 0,49 Hosszam Hasszan egyiptomi 68 178 1985-2006 0,38 Didier Drogba elefántcsontparti 65 105 2002-2014 0,62 Lionel Messi argentin 64 125 2005-től 0,51 Dzsasszem el-Huvajdi kuvaiti 63 74 1992-2002 0,85 Ronaldo brazil 62 98 1994-2011 0,63 Zlatan Ibrahimovic svéd 62 116 2001-2016 0,53 Ahmed Radi iraki 62 121 1982-1997 0,51

A rangsorban egyébként az aktív válogatott játékosok közül Lionel Messi a következő 64 góllal, őt a spanyol David Villa követi 59 góllal, de ő legutóbb tavaly szeptemberben volt válogatott. Neymar a 55-tel - 26 évesen -, a lengyel Robert Lewandowski szintén 55-tel, a bosnyák Edin Dzekónak 52-vel áll. Messi és Neymar még biztosan lépkedhet előre.

Ronaldo egyébként nem csak a felnőtt válogatottban, természetesen az utánpótlásban is szórta a gólokat, öt korosztáyos csapatban összesen 34 meccsen lépett pályára, 18 gólt ért el, így néz ki eddigi teljes válogatott karrierje:

Válogatott Gólok száma Meccsek száma Portugál U15-ös válogatott 7 9 Portugál U17-es válogatott 5 7 Portugál U20-as válogatott 1 5 Portugál U21-es válogatott 3 10 Portugál olimpiai válogatott 2 3 Portugál felnőtt válogatott 85 152

Ronaldo a vb-selejtezőkön volt eddig a legeredményesebb, 38 meccsen 30 góllal javította fel az átlagát. Barátságos meccsen többet játszott, de csak feleennyi gólt rúgott. A meccsek típusa szerinti góljai:

Típus Gólok száma Meccsek száma Barátságos meccsek 17 45 Vb-selejtezők 30 38 Eb-selejtezők 20 27 Európa-bajnokság 9 21 Világbajnokság 7 15 Konföderációs Kupa 2 4 Összesen 84 151

Cristiano Ronaldo eddig 35 válogatottnak – közte a magyar csapatnak – rúgott gólt. Az adatok tanúsága szerint Andorra, Lettország, Örményország és Svédország ellen szeret játszani, ennek a négy csapatnak eddig 5-5 gólt vágott. A magyar válogatott ellen eddig ötször lépett pályára, először a 2009-es világbajnoki selejtezőben. Akkor nem talált be, de a franciaországi Eb-n kétszer is, majd a nemrég véget ért vb-selejtező-sorozatban kétszer is eredményes volt. Vagyis négy góllal válogatottunk is a kedvenc ellenfelei között van.