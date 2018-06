A szaúdi játékos vb-jébe kerülhetett a spárgázás

A szaúdi Taiszir Al-Dzsasszimnak valószínűleg véget ért a futballvilágbajnokság, amikor megsérült az Uruguay elleni csoportmeccsen. A játékost az első félidő végén le kellett cserélni.

A középpályás a 41. percben egy jó csellel elment az uruguayi Bentancur mellett, majd megpróbálta elhúzni a rátamadó Varela mellett is a labdát. Al-Dzsasszim már nem volt kedvező helyzetben, meg kellett nyújtani a lépését, hogy elérje a labdát. Nem sikerült a mozdulat, a jobb lába is leakadt, majd a szaúdi félspárgában fogott talajt. Bal sarka belefúródott a gyepbe, combja emiatt teljesen befeszült. A combhajlítójában komoly húzódás, de akár szakadás is lehet.

A 33 éves Al-Dzsasszimot sérülése miatt a 44. percben le is hozták a pályáról, helyére Al-Mogahvi állt be.

Szaúd-Arábia 1-0-ra elveszítette a meccset Uruguay ellen. Ez volt a második veresége, ezzel ki is esett a világbajnokságról.