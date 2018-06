A világbajnokság 8. napja

Korábban az Indexen is találgattunk, hogy Cristiano Ronaldo miért simogatta az állát a spanyolok elleni meccsen. Leginkább az tűnt valószínűnek, hogy Lionel Messinek üzent, aki a vb előtt egy kecskével fotózkodott. A kecske angolul goat, és goat a betűszója a greatest of all the time-nak (minden idők legjobbjának) is.

Az ESPN-nek végre nyilatkozott az ügyről Ronaldo, és hát az derült ki, hogy nem Messit találta meg, Portugáliában az általános megelégedettség gesztusa az állsimogatás.